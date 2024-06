Anécdotas del 9-J: Un pueblo de Teruel termina de votar a las 12.00 y otras curiosidades de la jornada

Un pueblo de Teruel ha sido, probablemente, el que más pronto ha cerrado sus mesas electorales en todo Aragón. Al menos, sí que es el primero que ha comunicado a la Delegación del Gobierno que todos sus vecinos censados y en edad de participar en los comicios europeos de este domingo, un total de 16, habían ejercido ya su derecho al voto.

Se trata de Aguatón, un municipio en la Comarca Comunidad de Teruel afectado por la emigración y cuya escasa población había terminado de votar a las 12.00.

"Hemos sido todos muy puntuales y hemos votado por la mañana", ha dicho el alcalde de Aguatón, José Ramón Cardo, quien ha destacado que la despoblación "es una realidad en este municipio". "Lo tenemos ya asumido", ha añadido el regidor.

En los últimos comicios generales del país, en julio del año pasado, el colegio electoral de Aguatón cerró las puertas a las 14.00, pero porque una joven acudió a votar a esa hora.

El pueblo se esfuerza por atraer gente y pone incluso a disposición de futuros ganaderos y agricultores naves agropecuarias, pero no terminan de llegar nuevos vecinos. "No entiendo cómo no vienen más personas a vivir, porque aquí se está muy bien", subraya el alcalde.

Montalbán, la más rápida

No es la única anécdota de esta jornada electoral. La mesa más madrugadora de Aragón ha sido la de Montalbán, en las Cuencas Mineras turolenses, que a las 8.00 ya estaba constituida, seguida de las de Pomer (Zaragoza), La Sotonera y Poleñino -estas en Huesca- a las 8.02.

La mesa del colegio electoral de El Zorongo (Zaragoza) se ha constituido sin problemas, pero la votación ha comenzado a las 9.16 porque faltaban papeletas de una candidatura, por lo tanto, el colegio cerrará a las 20.16.

En Valderrobres y Tamarite de Litera ha habido una caída de tendido eléctrico durante la constitución de las mesas, pero no ha impedido que las votaciones comenzaran con normalidad.

Otras anécdotas de la jornada electoral

También ha habido personas que han acudido a la constitución de su mesa y han tenido que volver a casa porque se habían dejado la documentación, un miembro de una mesa que todavía no tenía cuenta corriente abierta para cobrar la dieta correspondiente y ha comunicado la de sus padres, o ciudadanos que creían que estaban convocados para ser miembros de mesa electoral y, finalmente, no lo son.

En Zaragoza, en la mesa de Rosales del Canal, Diana Ruiz, que tiene una discapacidad auditiva, cuenta con la asistencia de un intérprete de lengua de signos y se ha podido constituir con toda normalidad.

El secretario del ayuntamiento de Escatrón ha sufrido un accidente de tráfico "sin mayor consecuencia", pero no ha podido llegar a tiempo a la constitución de su colegio electoral para dar fe de la constitución de la mesa, por lo que se ha personado el secretario de Caspe (Zaragoza).