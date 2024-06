Los libros escriben un nuevo futuro para el pueblo turolense llamado Libros

El nombre de Libros ha resultado ser un filón para el pequeño municipio turolense que lo lleva. Único en Europa con tan mágica denominación, escritores, intelectuales y lectores apasionados se han volcado con este pueblo de 100 vecinos para hacer de él un crisol cultural.

Así ha quedado claro este sábado en la celebración del IV Festival Literario de Libros, que continúa este domingo. Javier Sierra, el escritor turolense Premio Planeta de Novela en 2017, ha recibido al autor invitado de este año, Esteban González Pons, a quien, al igual que se hizo en años anteriores con Rosa Montero, Sonsoles Ónega y el propio Sierra, se le ha dedicado una calle. No ha pasado desapercibido que la placa, que recoge el título de su obra ‘El escaño de Satanás’, se ha colocado en un muro de la iglesia. "Será una forma de exorcizarme y poner una piedra en el cielo, del que tanto me he alejado", ha afirmado el escritor, abogado y político.

De izquierda a derecha, el alcalde, Raúl Arana; el escritor Javier Sierra; el delegado territorial de la DGA, Benito Ros; Maribel Medina; y el consejero de Turismo, Manuel Blasco. Javier Escriche

Con solo cuatro ediciones, el festival ha transformado la vida en Libros. Como explicó su alcalde, Raúl Arana, ha llegado una nueva familia de 10 miembros –dos de ellos niños que han devuelto al pueblo la ilusión de reabrir la escuela algún día–, funciona un segundo bar, se restauran las casas y la localidad se llena de gente sábados y domingos.

Pero el proyecto estrella está por llegar. Tras la donación de más de 60.000 libros por personas de todo el país –algunos han regalado su biblioteca entera–, la localidad proyecta un hotel-biblioteca que contará con apoyo del Fondo de Inversiones de Teruel, como ha confirmado el consejero de Turismo de la DGA, Manuel Blasco, que ha acudido a la fiesta.

Sierra se fotografía con sus fans ante el frontón de Libros. Javier Escriche

La presidenta de la asociación nacional Mi Pueblo Lee, Maribel Medina –organizadora del evento–, ha destacado la implicación del pueblo. "Libros apuesta por la sabiduría y sobrevivirá gracias a la lectura", ha dicho. Sierra ha reforzado sus palabras: "Aquí hay 600 libros por habitante, un buen indicador cultural". "Este festival es algo muy bonito para un pueblo que estaba en peligro de desaparición", ha resaltado el escritor turolense.

Cuentacuentos y mercado de libros

Todo el pueblo ha salido a la calle este sábado para participar en las actividades programadas. Por miedo a que la lluvia estropee la fiesta, se han desarrollado en el frontón cubierto, donde ha tenido un lugar un Cuentacuentos y un mercadillo de libros, artesanía y productos agroalimentarios de calidad.

El frontón ha sido decorado con objetos alusivos a la tarea de escribir. Javier Escriche

Maripaz Cortés, vecina de Libros, admitía que desde que tiene lugar el Festival Literario lee más libros. "Vienen hasta aquí autores famosos y organizamos un club de lectura que ha hecho que me enganche a los libros; este evento es muy positivo para el pueblo", ha afirmado.

Un joven, Raúl Alegre, no quería perderse la tertulia literaria entre Javier Sierra, Esteban González Pons y Maribel Medina. Mientras, al igual que el resto del público, aguardaba el inicio del acto, no dudaba en destacar que se ha aficionado "a los libros de misterio y de terror".