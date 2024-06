Los padres de un colegio de Teruel critican que el comedor sea de cáterin: "El lomo está reseco"

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) del Colegio Ensanche de la capital turolense –el tercero más numeroso de la ciudad, con 540 alumnos– enviará una carta a los responsables del Departamento de Educación del Gobierno aragonés mostrando su descontento con que el menú que comen los niños en el centro sea de cáterin y reivindicando que la escuela cuente con instalaciones de cocina propias.

Desde la Ampa explican que, al ser elaborada con antelación la comida y guardada en neveras en el colegio hasta el momento en que se calienta para ser servida –lo que se conoce como línea fría–, "los alimentos tienen sabores y texturas que no gustan a los críos, que acaban por no comer". "El pescado está incomible, los filetes de lomo, resecos y los hervidos de patata, gomosos", denuncia una portavoz de la asociación. "Llegan a casa y vuelven a comer porque tienen hambre", añade.

"La pasta, directa a la basura"

Familias usuarias del comedor afirman tener constancia plena de que los platos de pasta "van directos al cubo de la basura, con el despilfarro que eso supone". Explican que, al terminar de comer y salir al patio de recreo hasta la hora de las actividades extraescolares, los alumnos "piden siempre a los monitores del comedor poder repetir de pan y fruta", pues se han quedado con hambre y esos son los dos productos que más gustan a los niños.

El director del Ensanche, Manuel Catalán, se suma a las quejas de los padres. "Tenemos que arreglar el tema del comedor; la comida es nutritiva, pero la calidad organoléptica no es buena y tiene críticas». Para Catalán, el Gobierno aragonés debería dotar ya de cocinas propias al centro, que cuenta con espacio suficiente y está inmerso en un proceso de reforma. "La actuación no precisaría de una gran inversión y los niños se alimentarían con comida recién hecha". "Somos el único colegio grande de Teruel que no tiene línea caliente", protesta el responsable de la escuela.

Fuentes de la Ampa destacan que el malestar de los padres por la alimentación que reciben en el colegio ha llegado a tal punto que muchas familias encargan a guarderías infantiles de la zona que recojan a sus hijos y les den de comer en sus instalaciones, aunque esto suponga un coste de más de 100 euros al mes frente a los 86 euros que cuesta el comedor del Ensanche, al que acuden un centenar de alumnos.

Los alimentos, ya cocinados, se guardan en neveras hasta que vuelven a ser calentados antes de servirse.

Antonio García/Bykofoto

"Otros padres han optado por dar a sus hijos la llave de casa para que acudan ellos solos al salir del colegio y coman lo que les dejan preparado desde por la mañana", explican desde la asociación. Por último, hay progenitores con más posibilidades de conciliación familiar que, a mediodía, "junto a sus hijos se llevan también a los amigos de estos y les dan de comer, evitándoles ir al comedor escolar".

"Nos esforzamos día a día"

La empresa de cáterin, con sede en Cataluña, explica que ella es la adjudicataria del servicio tras ganar un concurso y que ofrece el estándar de calidad y exigencia "ya no solo establecido en los pliegos correspondientes sino también los estándares de autoexigencia que tiene establecidos la compañía". "Nos esforzamos día a día para ofrecer el mejor servicio a nuestros comensales", subraya.

La empresa puntualiza que es capaz de ofrecer una restauración colectiva de línea fría, pero también cocina in situ y equipos profesionales en cada centro, como ya hace en otros dos colegios de Teruel, los de La Fuenfresca y Anejas.

Por su parte, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón aclaran que hasta finales de 2025 el Colegio Ensanche tiene una licitación de la línea fría con una empresa de comedor. No obstante, expresan su deseo de aprovechar la segunda fase del proyecto de mejora de las instalaciones del centro "para incluir una cocina propia que permita cambiar el modelo cuando termine la actual licitación".

Fuentes oficiales del Gobierno aragonés añaden que, mientras tanto, desde el Servicio Provincial de Educación en Teruel "se va a supervisar la calidad de las comidas y su elaboración", para lo cual este organismo –explican– ya ha tenido varias reuniones con la empresa concesionaria, "a la que se le han trasladado las quejas de las familias".

Padres que llevan a sus hijos al comedor del Ensanche afirman que el descontento con el servicio de comedor "está restando matriculaciones en el colegio". "Estamos dispuestos a seguir adelante con nuestras protestas hasta que alguien nos haga caso", dicen desde la Ampa.