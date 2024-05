Renfe recurre otra vez a trasbordos en bus para paliar la falta de maquinistas en Teruel

Renfe vuelve a recurrir al trasbordo de viajeros del tren al autobús para resolver la falta de maquinistas ferroviarios en la línea que une Zaragoza, Teruel y Valencia. Desde ayer y hasta el próximo sábado, un convoy al día se verá afectado por la medida y los viajeros tendrán que bajar del vagón con sus maletas en la estación de Teruel para subir a un bus que les llevará hasta Valencia por carretera, o bien a la inversa.

La ruta alternativa por carretera para cubrir el tramo entre Teruel y Valencia se puso en marcha ya los pasados días 11 y 12 de mayo, afectando en total a dos trenes. Después, del 20 al 23 de este mismo mes, seis servicios ferroviarios tuvieron que incluir igualmente trasbordos en bus para salvar el trayecto. En total, serán 12 las relaciones perjudicadas hasta el próximo sábado.

La compañía ferroviaria anunció este miércoles una "redistribución momentánea" de la carga de trabajo entre los maquinistas de Teruel y Valencia para acabar con las molestias que sufren los viajeros al tener que cambiar de vehículo de transporte en medio del trayecto. La empresa mostró, además, su convencimiento de que, gracias a este nuevo reparto de tareas, no habrá más trasbordos después del previsto para el próximo sábado.

Críticas

Sin embargo, desde CC. OO. critican la decisión. Según el sindicato, la reorganización de los cometidos entre maquinistas de Teruel y Valencia supone reducir dos turnos de trabajo a los primeros para atribuirlos a los segundos. A juicio del portavoz sindical de los trabajadores de Renfe en Teruel, Juan Bellón, la orden hace temer que la compañía no tenga intención de cubrir las plazas vacantes que hay entre los maquinistas de Teruel y que hacen imposible asignar un conductor para el tramo Teruel-Valencia.

Los viajeros se dirigen al autobús para terminar el viaje por carretera. Antonio García/Bykofoto

Bellón explica que la Residencia de Maquinistas de Teruel ha contado siempre con 24 conductores, pero ahora solo hay 19, pues tres cambiaron de destino, otro está de baja y otro ha pasado a realizar labores de mando intermedio. Los trabajadores reclaman que se cubran las vacantes de Teruel y cesen los trasbordos, pues desaniman a los viajeros a subir al tren.

Desde Renfe niegan que la previsión sea amortizar plazas en la Residencia de Maquinistas de Teruel y achacan la falta de conductores a una "situación puntual", al estar aún en marcha la Oferta Pública de Empleo (OPE), que regularizará las plantillas.

Tres horas tirados en el andén

Los trasbordos para viajar de Zaragoza a Valencia no están siendo estos días la única incidencia en la línea turolense. Un total de 64 pasajeros del tren Zaragoza-Teruel-Valencia-Cartagena de este martes estuvieron tres horas en el andén de la estación de Barracas (Castellón) por la avería de una máquina de Adif a la altura de esta localidad.

Al ser vía única, la circulación quedó interrumpida y el tren a Cartagena, no solo no pudo seguir su camino, sino que tuvo que socorrer al convoy estropeado y sacarlo de los raíles, una operación que no podía hacerse con los viajeros dentro. Estos descendieron a la estación a las 15.15 y a las 18.01, apartada la máquina de Adif, su tren volvió a recogerlos.

"En las próximidades hay una cafetería", aclara Renfe, que pide disculpas y recuerda que los viajeros pueden solicitar la devolución de sus billetes y, a través del sistema postventa, las compensaciones que consideren. Los usuarios con destinos posteriores a Valencia fueron reubicados en unidades de Larga Distancia, microbús o taxi.