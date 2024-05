Más de quinientas personas se manifiestan en Teruel para reclamar una atención pediátrica digna

Más de quinientas personas se han manifestado este domingo en Teruel para reclamar una atención pediátrica digna y, en concreto, para que se cubran las plazas de pediatra actualmente vacantes. Los organizadores de la movilización han denunciado que de los 12 especialistas en pediatría que debería haber en la provincia solo hay cinco, lo que conlleva retrasos o suspensión de consultas, desplazamientos y obliga a muchos padres a recurrir a la medicina privada.

El detonante de la protesta ha sido la situación generada en el centro de salud del centro de Teruel, que de los tres pediatras que debería tener actualmente no tiene ninguno. Los organizadores de la manifestación denuncian que las medidas provisionales articuladas por el Departamento de Sanidad para revolver la situación no son más "tiritas" no resuelven el problema.

Entre las medidas articuladas, figuran que pediatras de otros centros de salud del sector se desplazarán a Teruel, una vez terminada su jornada, al ambulatorio para cubrir la consulta a demanda de 15.00 a 17.00, así como las revisiones de los niños menores de dos años. Además, los profesionales del hospital Obispo Polanco colaborarán con las revisiones de los niños menores de dos años y apoyarán en la consulta de demanda.

A la manifestación, que ha discurrido entre la sede del Servicio Provincial de Sanidad y el centro de salud del centro de Teruel, han asistido algunos padres cuyos hijos están adscritos a otros ambulatorios de la provincia con falta de pediatras. La marcha se ha desarrollado en un ambiente ruidoso con pitos y bocinas y los padres y abuelos se han mezclado con niños de corta edad y bebés en sus carritos.

Una madre de Mora de Rubielos ha denunciado que las medidas provisionales aplicadas en el centro de salud de la localidad para paliar la falta de especialistas llevan "dos años en vigor" en la cabecera de la comarca de Gúdar-Javalambre y no hay visos de que se cubra la plaza de pediatra que corresponde a su ambulatorio. "Solo han intentado callar la boca a los padres, pero lo que deben hacer es poner un pediatra, que es un derecho de los niños".

La portavoz de los manifestantes, Marta Morata, ha denunciado que, con la escasez de especialistas, cientos de niños de la ciudad "no reciben la atención pediátrica que se merecen". Ha reclamado que los pequeños reciban una asistencia continuada por pediatras. Los organizadores han anunciado que seguirán con las movilizaciones hasta que se normalice la atención a los niños.