Estas son todas las peñas vaquilleras de las Fiestas de Teruel

El cartel de las Fiestas del Ángel de este 2024 en Teruel es un homenaje a las peñas y los peñistas, "que son los más importantes de la fiesta", tal y como ha confesado su autor Chema López Juderías. El diseño es simple y ha llegado al corazón de todos los turolenses: un gran pañuelo rojo sobre fondo blanco, los colores de la fiesta, con los nombres de las 21 peñas vaquilleras, con cuyas letras se forma el acrónimo 'Fiestas del Ángel'.

"Soy turolense, vaquillero y no hay para mí mayor orgullo que haber sido elegido por los ciudadanos", ha explicado López, quien como al resto de turolenses, siente que las peñas vaquilleras son el alma de la fiesta. Durante el fin de semana de La Vaquilla, el más esperado de las Fiestas del Ángel, las peñas es el lugar donde los turolenses comen y ríen con viejos amigos y familiares, los turistas disfrutan de conciertos gratuitos y los jóvenes y no tan jóvenes bailan al son de charanga. No importa la peña que se elija porque cada cartel y cada peñista es especial.

Colocar el Pañuelico rojo al Torico se ha convertido en todo un símbolo. Y fue en el año 1892 cuando se celebró la primera Puesta del Pañuelico oficial, ya que antes se realizaba de manera espontánea. Tomás Palacios, de la peña 'Los Chachos', trepó respaldado por el Ayuntamiento hasta la icónica estatua del Torico y le anudó al cuello el pañuelo rojo Actualmente, las 21 peñas vaquilleras colocan, cada año una diferente, el Pañuelico, siguiendo con la tradición iniciada en 1982. 'Los Chachos' volvieron a colocar el Pañuelico al Torico en el año 2018, por lo que verán de cerca al símbolo de Teruel en 15 años.

Cuántas peñas vaquilleras tiene Teruel

Actualmente, tras la creación de la peña vaquillera más reciente, 'El Rescate', Teruel cuenta con un total de 21 peñas distribuidas a lo largo del Centro Histórico de la ciudad. Y, tal y como indican en la página web de Interpeñas Teruel, su ubicación es la siguiente:

Ubicación de las peñas turolenses con un mapa de Interpeñas Teruel. Interpeñas Teruel.

Peña 'El Trago'

Año de fundación: 1948

Local: plaza de la Marquesa

Peña 'Los Marinos'

Año de fundación: 1951

Local: Paseo del Óvalo

Peña 'Los Sordos'

Año de fundación: 1952

Local: plaza del Tremedal

Peña 'El Disloque'

Año de fundación: 1958

Local: calle Joaquín Arnau

Peña 'Los Chachos'

Año de fundación: 1959

Local: ronda Dámaso Torán (Mercado)

Peña 'Los que Faltaban'

Año de fundación: 1967

Local: calle Padre Tomás Lozano

Peña 'El Ajo'

Año de fundación: 1969

Local: Ronda Ambeles

Peña 'La Botera'

Año de fundación: 1992

Local: plaza San Miguel

Peña 'El Disfrute'

Año de fundación: 1992

Local: Ronda Dámaso Torán

Peña 'Ultramarinos'

Año de fundación: 2002

Local: Ronda Dámaso Torán

Peña 'La Encerrona'

Año de fundación: 2016

Local: plaza La Bombardera

Peña 'Nos An Soltao'

Año de fundación: 1994

Ronda Dámaso Torán (Bajo los Arcos)

Peña 'El Chasco'

Año de fundación: 1973

Local: plaza Goya

Peña 'El Despiste'

Año de fundación: 1989

Local: plaza Francés de Aranda (plaza del Obispado)

Peña 'El Puchero'

Año de fundación: 1983

Plaza de Cristo Rey (las Monjas)

Peña 'El Campanico'

Año de fundación: 1992

Local: Paseo del Óvalo (junto a La Escalinata)

Peña 'La Unión'

Año de fundación: 1974

Local: Ronda Dámaso Torán (Archivo Provincial)

Peña 'El Despadre'

Año de fundación: 1976

Local: plaza del Seminario

Peña 'Los Bohemios'

Año de fundación: 1958

Local: La Glorieta

Peña 'El Agüelo'

Año de fundación: 1977

Local: plaza de San Juan (Casino Turolense)

Peña 'El Rescate'