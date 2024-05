Más de mil personas pedalean en Teruel para reivindicar el uso de la bicicleta

Más de mil personas de diversas edades han recorrido este domingo la ciudad de Teruel en bicicleta para reivindicar el uso de medios de transporte no contaminantes y poner de relieve las ventajas del deporte y la vida saludable. La lluvia, que ha hecho acto de aparición sobre las 11.00, poco antes del inicio de la prueba, ha hecho temer un descenso del número de participantes, pero no ha sido así, y la respuesta ciudadana ha sido elevada.

La jornada, que ha supuesto una nueva edición del Día de la Bicicleta que el Ayuntamiento lleva organizando desde hace 35 años, ha comenzado con una concentración en la calle de San Juan Bosco. Los participantes se han desplazado después al barrio de La Fuenfresca para seguir por la Avenida de Sagunto, el Viaducto Nuevo, la Ronda de Ambeles, la Ronda de Dámaso Torán y la Carretera de Alcañiz. A continuación, han iniciado el regreso hasta llegar de nuevo al punto de partida, donde han recibido regalos.

El pelotón, cuya cabeza ha estado controlada por miembros del Club Ciclista Turolense y alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo, ha recorrido en total 9.300 metros, si bien los participantes de menor edad se han quedado en la calle de San Juan Bosco, donde han podido correr con sus bicicletas sin peligro, al estar acotada la zona.

Muchos han acudido en pandilla, como Marcos, Mario, Hugo, Adrián y Marina, escolares de La Fuenfresca de entre 9 y 11 años que aguardaban alineados e impacientes el pistoletazo de salida para empezar a pedalear. “Disfruto mucho con la bici, ya es la tercera vez que vengo a esta prueba”, ha dicho Hugo. Marina se estrenaba en el Día de la Bici, pero tenía claro que, “de mayor” acudirá a su trabajo “en bicicleta, por supuesto”.

Un grupo de escolares de La Fuenfresca aguardaba alineado y con impaciencia el pistoletazo de salida para participar en la prueba. Antonio García/Bykofoto

José Gerardo, ya jubilado, es un enamorado de la bici, pero se queja de que en Teruel “hay muchas cuestas y no es fácil desplazarte en bicicleta”. Añade que la ciudad “cuenta con pocos carriles para bicicleta y los que hay están siempre vacíos”.

Dos familias, con cuatro niños en total, también iban en grupo a la prueba. La madre de dos de los pequeños, Cristina Martín, recordaba que participaba con sus padres en este evento “y ahora me encanta vivirlo con mis hijos”. Uno de los niños, Mario, estrenaba la bicicleta que le habían regalado por su Primera Comunión y se mostraba muy seguro de terminar el recorrido. “Voy bien preparado, con casco y ropa adecuada, no me cansaré”, afirmaba. Menos claro lo tenía Ariadna, su hermana, quien confesaba que “más que la bici” le gusta “montar a caballo”, si bien los consejos de su padre para que pedalee “poco a poco me van convenciendo”.

Cada participante ha recibido una bolsa de Caja Rural de Teruel con obsequios en su interior y un número para el sorteo celebrado al final de la marcha, en el que se han rifado varias bicicletas.