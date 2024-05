Adjudicado el sistema de control de tráfico en Teruel, que no sancionará hasta dentro de un año

El Ayuntamiento de Teruel adjudica la instalación del sistema de control del tráfico el Centro Histórico a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Promociones Altogra y Conecta Consultores por un importe de 201.305 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses. Aunque los equipos podrían estar operativos a finales de año, no serán determinantes para los automovilistas hasta dentro de un año porque, previamente, el Consistorio deberá aprobar una ordenanza reguladora del control de la circulación en el centro urbano.

La UTE adjudicataria, propuesta por la mesa de contratación de la sociedad municipal Urban Teruel S. A., competía con otras siete ofertantes. La financiación del "sistema inteligente de control del tráfico y accesos al Centro Histórico" correrá a cargo del programa europeo Edusi. El Objetivo de esta instalación es la peatonalización completa del centro urbano, al que solo tendrán acceso los vehículos autorizados, que podrán ser de residentes, empresarios con negocios en la zona, personas con movilidad reducida o clientes de establecimientos hosteleros, además de vehículos de servicios públicos o de emergencias.

El sistema proyectado incluye la instalación de once cámaras –en las calles y plazas Nueva, Abadía, Goya, Domingo Gascón (una a la entrada y otra a la salida), Salvador, Joaquín Arnau, Portal de Valencia, Ambeles, San Miguel y Santa Emerenciana– que captarán las matrículas de los vehículos a su llegada y partida del Centro Histórico. Las imágenes serán supervisadas en tiempo real por la Policía Local, que sancionará a los automovilistas cuyos vehículos no dispongan de autorización para circular por la zona. En todos los accesos al centro urbano se colocarán carteles advirtiendo a los conductores de que solo pueden pasar vehículos autorizados, que, además, solo podrán circular por determinadas calles.

La mayor parte del Centro Histórico será peatonal o con el paso autorizado solo para vehículos de emergencias –como en el eje principal, formado por la plaza de San Juan, la calle de San Juan, la plaza del Torico y la calle del Tozal–. Los automóviles autorizados podrán circular por algunas calles periféricas, donde habrá pequeños espacios para estacionamientos para coches de residentes, mientras que las zonas azules desaparecerán.

El concejal delegado de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, explica que el sistema de cámaras y transmisiones se completará con ‘software’ que permita un seguimiento unificado de todas las cámaras instaladas por el Ayuntamiento, tanto las de control del centro urbano como las ya montadas para vigilar monumentos y otras calles.

Cruzado señala que el sistema de control no incluirá obstáculos físicos para los automóviles, pero los conductores serán informados de que entran en una zona restringida a coches autorizados. Si no respetan la limitación, serán sancionados. Aclara, no obstante, que el régimen sancionador no entrará en vigor hasta, al menos, mediados de 2025 porque el Ayuntamiento deberá aprobar antes de multar una ordenanza reguladora, en la que ya ha empezado a trabajar. Mientras tanto, el dispositivo de cámaras funcionará solo con carácter informativo y sin que un acceso indebido comporte sanciones.