El zaragozano Javier López, portavoz del Instituto Serranía Celtibérica contra la despoblación

La Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, especializada en investigar el fenómeno de la despoblación del interior peninsular y en proponer acciones para mitigarla, ha elegido portavoz a Javier López Capapé, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y con estudios de Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza.

Javier López Capapé, que domina el español, el alemán y el inglés. inició su carrera profesional en 1981 en General Motors. En 1985, tras absorber GM a la compañía Electronic Data Systems, es nombrado gerente de Programas Paneuropeos.

En 1993, gestiona la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Aragón (entonces presidido por Santiago Lanzuela) y Dalfort Aviation (McD/Boeing) para establecer un Centro Mantenimiento Civil-Militar en el aeropuerto de Zaragoza. Dirige la licitación y el concurso público del Sistema Logístico Eurofighter español y propuestas de colaboración entre la empresa Bazán y el sistema de apoyo material de los buques de la Royal Navy.

En 1998, se incorpora al Deutsche Bank Servicios de Consultoría en Sant Cugat (Barcelona) como responsable de calidad. Desde allí en 2001 junto al Instituto Aragonés de Fomento (IAF) consigue establecer en Zaragoza un centro de desarrollo de aplicaciones de Emagine, filial de tecnología de DB, la actual GFT.

En 2004 se traslada a Frankfurt al Banco Central Europeo (donde permanece hasta 2022). Durante su estancia en Alemania, participó en las propuestas al programa político de la CDU alemana para las elecciones europeas de 2019. También colaboró con la Fundación Konrad Adenauer en Berlín y Madrid; Fundación Ciencia y Política, universidades alemanas y comités técnicos sobre Europa con la CDU del Estado de Hessen. Miembro fundador de Ciudadanos Pro Europe, alianza entre ciudadanos europeos para informar sobre las tendencias neonacionalistas y advertir contra los movimientos antidemocráticos. También forma parte de la junta directiva de Europa Unión Frankfurt.

Actualmente, en su residencia zaragozana, ha fundado la asociación ciudadana Europa Unión Zaragoza. Como miembro del Instituto Serranía Celtibérica, forma parte del Grupo Motor de los Montes Universales, conjuntamente con Francisco Burillo Mozota, catedrático de Prehistoria y profesor colaborador extraordinario de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel; Miguel Ángel de Zavala, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá; Agustín Álvarez Herránz, catedrático de Econometría de la Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Cuenca; Pilar Burillo Cuadrado, experta en análisis geográficos; y Eduardo Quilis, experto en comunicación.

Una de las primeras acciones del nuevo portavoz del Instituto Serranía Celtibérica va a ser programar una reunión virtual de la Red de Investigación y Desarrollo para Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Rdensespa en las siglas inglesas), entidad constituida en enero de 2021, mediante convenio entre las asociaciones Instituto de la Ingeniería de España y el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica.

Con el fin de constituir una Agrupación Europea de Cooperación Territorial se sumaron a la Rdensespa otras nueve instituciones pertenecientes al resto de países de la Europa del Sur: Portugal, Francia, Italia, Croacia y Grecia. En concreto, la Universidade de Évora en Portugal, la Università di Corsica en Francia, la Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria y la Fondazione MEDES per lo Sviluppo Sostenible del Mediterraneo en Italia, la University of Zadar en Croacia, la Agricultural University of Athens y la University of Aegean en Grecia. Además, se sumaron la Asociación Ordem dos Engenherios de Portugal y la Société des Ingénieurs et Scientifiques de France. Según la Rdensespa, sus asociados configuran "la mayor suma de personal altamente cualificado, investigadores e ingenieros, puestos a disposición de la política estructural y de cohesión europea."

Su objetivo fundamental es asesorar a la Unión Europea y desarrollar programas que supongan el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial de las zonas rurales que padecen desventajas naturales o demográficas graves, con escasa densidad de población, insulares y montañosas del sur de Europa. Todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre estas zonas desfavorecidas, pues solo son destinatarias de Fondos Estructurales y de una fiscalidad diferenciada las zonas escasamente pobladas septentrionales, Laponia, y las ultraperiféricas, caso de Canarias en España.

El territorio de actuación de la Rdensespa son las «NUTS no administrativas» correspondientes a las Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Sespas, en las siglas inglesas), que la experta Pilar Burillo delimitó siguiendo los criterios establecidos por la Unión Europea en 2016 sobre tipologías territoriales. Las Sespas de estos seis países tienen una extensión de 483.541 kilómetros cuadrados, superior a la suma territorial de Alemania, Austria y Países Bajos, pero sólo tienen un censo de 4.480.285 personas, lo que da una densidad media de 9,27 habitantes por kilómetros cuadrado.