El parador de Alcañiz, reservado en su totalidad por norteamericanos para ver el eclipse de 2026

Las reservas de alojamiento en la provincia de Teruel para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 –el primero en la Península Ibérica en 120 años y en Europa continental en un cuarto de siglo– empiezan a ser destacadas. La ubicación del territorio, justo en el centro de la franja de oscurecimiento, apunta a que el fenómeno astronómico se podrá ver muy bien desde distintas localidades, lo que ha disparado la demanda de habitaciones de hotel.

El Parador de Turismo de Alcañiz tiene reservadas sus 37 habitaciones para los días 11 al 13 de agosto de 2026 por un grupo de norteamericanos aficionados a la astronomía que cerraron el acuerdo con el hotel hace ya dos años, con el fin de asegurarse un lugar en el que pernoctar tras la visión del eclipse.

"Es un gran acontecimiento y tardará mucho en volver a producirse; un fenómeno así despierta mucho interés y desde la zona de aparcamiento del Parador se verá perfecto", afirma el director del hotel alcañizano, Alberto Hernández, quien lamenta, no obstante, no poder ofrecer el establecimiento a otro tipo de clientes durante esas fechas.

Hernández señala que el Parador, ubicado en el Castillo de los Calatravos, se queda pequeño ante la demanda que está generando en la zona un evento como el eclipse solar total de 2026, si bien estima que no cabe pensar en una ampliación del establecimiento "porque el resto de los días no se produce la misma situación".

"Una agencia nos pidió toda la abadía"

En el Monasterio de Nuestra Señora del Olivar de Estercuel, que es también una hospedería, sus frailes ya tienen reservadas 16 de las 40 habitaciones a un grupo de Cataluña que acudirá para ver desde allí el Gran Eclipse Español, como ha sido bautizado. El prior, fray Fernando Ruiz, explica que una agencia de turismo de Galicia "pidió toda la abadía", pero esta solicitud no fue atendida para dar opción a clientes que desde hace años participan en las actividades astronómicas que organiza la comunidad religiosa.

El monasterio prepara una explanada entre Estercuel y Gargallo con capacidad para 100 coches con el objetivo de facilitar al público la visión del eclipse. Habrá bancos, zona de aparcamiento y de avistamiento del fenómeno con telescopios o sin ellos, así como inodoros químicos, entre otros servicios.

Ricardo Gil, dueño de otro hotel en Alcañiz, el Epsilon, explica que el eclipse de 2026 "está despertando un gran interés y mucha gente llama para cerrar reservas". Sin embargo, el establecimiento prefiere no bloquear habitaciones hasta conocer el calendario de actividades de Motorland, el circuito de velocidad, para ese año. "No quisiera dejar en la calle a clientes que vienen cada agosto a la Ciudad del Motor", subraya el hostelero. A su juicio, la demanda está siendo de tal calibre que, si todos los hoteles cerraran ya reservas, "no quedaría ni una plaza para esas fechas en la ciudad, estaría colapsada, y eso no es bueno".

Las peticiones llegan también al Matarraña, como afirma el gerente de la Torre del Marqués –en Monroyo–, Óscar García. El hostelero explica que recibe "muchas llamadas", pero el establecimiento no empezará a cerrar reservas hasta principios de 2026. "Falta mucho tiempo aún", dice.

"Es uno de los mejores lugares"

Los responsables de una empresa creada en Gerona para aprovechar el potencial científico y turístico del fenómeno, Eclipse 262728, están visitando la provincia ante las posibilidades que esta ofrece para una visión perfecta del fenómeno estelar. "Teruel está en el centro de la franja de oscuridad total, más al centro es imposible", resalta Mohammad Sol, representante de la compañía y miembro de la Unión Astronómica Internacional. A ello se suma la previsión de que la nubosidad será nula ese día en la provincia. "Es uno de los mejores lugares del mundo para verlo", subraya.

Diego Ruiz, ejecutivo de Eclipse 262728, explica que el fenómeno podrá verse en Teruel durante un minuto y medio, un plazo considerado largo. La empresa ofrece localizaciones y propone alojamientos de forma sostenible, para tres o cuatro noches, invitando al cliente a participar en actividades locales adicionales relacionadas con esta experiencia.

Galáctica, el centro de difusión y práctica de la astronomía que hay en Arcos de las Salinas, tutelado por el Observatorio de Javalambre, trató el tema del eclipse solar de 2026 en su último balance de actividad. Desde el Gobierno aragonés indican que el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) "tiene muy en cuenta" el fenómeno solar y se va a trabajar "para la coordinación de las diferentes instituciones y la promoción del evento".