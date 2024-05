Calanda dispondrá de uno de los autoconsumos colectivos "más relevantes de toda Europa"

El Ayuntamiento de Calanda ha llegado a un acuerdo con la filial de Endesa Renovables, Enel Green Power, para el desarrollo de un proyecto de autoconsumo energético colectivo en la localidad que tendrá una potencia aproximada de 1.000 kilowatios (KW) y del que podrán beneficiarse directamente más de 1.200 viviendas y puntos de suministro municipales.

Según la compañía eléctrica Endesa, la actuación que se desarrollará en Calanda constituirá "uno de los proyectos de autoconsumo colectivo más relevantes de toda Europa".

En 14 cubiertas de edificios municipales se instalarán placas fotovoltaicas, lo que reducirá los costes energéticos de las instalaciones dependientes del Ayuntamiento en unos 50.000 euros anuales. Además, la energía producida por esas placas, distribuidas en un radio de dos kilómetros, podrá beneficiar a hasta 1.283 familias del municipio, que tendrán una reducción de 950 KW anuales –unos 150 euros– cada una durante los próximos 25 años, que es la vida media que se prevé para este tipo de instalaciones de renovables.

Esperanza Moreno, la concejal delegada de Medio Ambiente en el Consistorio calandino, indica que "todas las familias de Calanda" interesadas en participar de la iniciativa podrán hacerlo. Eso sí, para beneficiarse de este ahorro en las facturas es necesario inscribirse, a partir del próximo 20 de mayo, en las oficinas de la planta baja del Ayuntamiento.

"Sin coste para el ciudadano"

Moreno asegura que el plan "no tiene coste alguno para los ciudadanos, no es necesario cambiar de compañía suministradora de electricidad y no implica ningún plazo de permanencia en la misma". "Además –añade la edil–, Endesa se encargará de la gestión de todos los trámites".

La compañía eléctrica asumirá también la implantación del proyecto y cederá las instalaciones al Ayuntamiento de Calanda cuando estén construidas. Si bien aún se desconoce la fecha, será, en todo caso, antes del 30 de marzo de 2025.

La concejal explica que, en un primer momento, Endesa ofrecía un proyecto con cabida solo para cien familias beneficiarias. "Pero desde el Ayuntamiento no queríamos dejar a ningún vecino fuera de este ahorro, así que, tras una larga negociación con la empresa, logramos ampliarlo a todos los residentes en la localidad", subraya Esperanza Moreno.

El Ayuntamiento de Calanda todavía ha querido ir más allá y ha decidido buscar otro tipo de recursos para que el ahorro en las facturas de los vecinos sea aún mayor. Para ello, ha decidido crear una comunidad energética, a la que ha bautizado como Calanda Genera. Este otro proyecto se pondrá en funcionamiento alrededor de un año después de implantado el de autoconsumo energético.

Moreno explica que el objetivo de esta comunidad energética es "que sea esta misma entidad la que gestione y comercialice la totalidad de la energía consumida por sus asociados, así como otras posibles formas de generación de energía eléctrica".

Esta nueva gestión de la energía hará que aquellos vecinos que hayan decidido pertenecer a ella se puedan llegar a beneficiar de un ahorro de hasta un máximo de unos 340 euros anuales. Podrán participar residentes, tengan o no placas solares en sus viviendas. El Ayuntamiento de la localidad cederá sus placas fotovoltaicas a la comunidad y un trabajador se encargará de hacer las tareas de centralita.

Pionero e innovador

"En definitiva, estamos hablando de un proyecto pionero e innovador en cuanto al tamaño y capacidad de una comunidad energética se refiere. Este es, sin duda, el proyecto social por excelencia que coloca a Calanda y a sus habitantes a la vanguardia de la gestión de su energía de forma sostenible con el medio ambiente», manifiesta la concejal.

Calanda, con cerca de 4.000 habitantes, es la quinta localidad en la provincia por número de vecinos, después de la capital –35.700 censados–, Alcañiz –16.000–, Andorra –7.600– y Calamocha –4.300–. También cuenta con uno de los sectores industriales más pujantes del territorio.