Alfombra roja en Madrid para la actriz turolense que coprotagoniza 'La fuga'

La actriz turolense Raquel Vicente, que dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en la recreación callejera de la leyenda de Los Amantes en Teruel, vivió este viernes un día muy especial. La artista acudió en Madrid al estreno de 'La fuga', la película dirigida por Tuti Fernández en la que ella es coprotagonista junto al actor Declan Hemp.

La 'premier' de 'La fuga' tuvo lugar en los Cines Verdi, donde Raquel Vicente posó con el resto de sus compañeros de rodaje, entre los que se encuentran Josema Yuste, Pablo Carbonell, Sergio Pazos o David Fernández.

La película, en la que Raquel encarna a María, trabajadora de un geriátrico en la que todos los ancianos son intérpretes de música clásica, directores de orquesta y artistas con grandes puestos de responsabilidad en el pasado, estará en cartelera todo el mes de mayo. Si bien el largometraje, de 109 minutos de duración, se proyectó a finales de 2023 en el Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine), la obra llega ahora a las salas comerciales.

"Es siempre una sorpresa ver el trabajo final. Al haber estado en el set de rodaje, ves el material que se ha elegido y el que se ha sacrificado, pero ha quedado muy bien", ha manifestado la actriz turolense.

Raquel Vicente ha explicado que en el rodaje disfrutó con los compañeros de reparto, muchos de ellos de avanzada edad para poder interpretar a los usuarios de la residencia. "No comparten este ritmo de vida frenético que llevamos muchas personas; se ponen siempre al teléfono, se molestan si no les devuelves la llamada, tienen una calidez en el trato increíble y a mi me ha encantado trabajar con ellos", ha dicho la actriz.

La película se proyecta en los Cines Verdi de Madrid, en la imagen. Heraldo

La película es, como destaca Vicente, "muy coral", pues todos los actores tienen un papel relevante. 'La fuga' cuenta la historia de un grupo de mayores apasionados por la música clásica cuyos esquemas saltan por los aires con la llegada a la residencia de un usuario con alzheimer que domina el jazz.

Al estreno acudieron una treintena de amigos de Raquel, muchos de ellos desplazados a Madrid desde Teruel, así como miembros de su familia. Todos ellos celebraron el acontecimiento al término de la proyección con una fiesta en el centro Réplica Teatro.

'La fuga' es el primer largometraje que dirige Tuti Fernández, músico y artista manchego que, tras varios cortometrajes, se ha lanzado a rodar una película de larga duración.