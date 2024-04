El PSOE propone la recuperación de un barranco de Teruel como espacio público

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Teruel propone la recuperación integral del barranco Cebollinos, también conocido como barranco Calera, para su acondicionamiento como espacio de uso público. En la propuesta de resolución presentada para su debate en el pleno del próximo lunes, los socialistas piden la redacción de un proyecto técnico que mejore las dimensiones ambiental y paisajística de un enclave urbano que, aseguran, no tiene uso ni tratamiento, es de difícil accesibilidad y, además, tiene problemas de evacuación de aguas pluviales y peligro de caídas, entre otros muchos problemas.

El portavoz del PSOE en el consistorio de la capital, José Guillén, ha denunciado las carencias de este espacio “en pleno casco urbano, sin gestión, ingrato, abandonado y peligroso”. Acompañado por el concejal Diego Piñeiro, ha explicado que se trata de una petición que ya han hecho los vecinos “en reiteradas ocasiones” y que el proyecto técnico sería un paso previo para la recuperación del espacio.

“Es un espacio sin ningún tipo de atención por parte del Ayuntamiento, con una bajísima accesibilidad. Hay un peligro evidente de caídas, porque aunque no es un lugar de paso la gente lo utiliza como lugar de paso, sin iluminación, repleto de maleza, de basura, de excrementos de perros… Y además es un espacio que está sujeto a escorrentías y en el que la evacuación de aguas es deficiente”, ha apuntado señalando que esas aguas van al barrio de El Carmen.

Además, el PSOE ha presentado otra propuesta de resolución al pleno en la que se pide la reprobación de las declaraciones y conductas xenófobas y contrarias a la comunidad musulmana y a la religión islámica realizadas por el exconcejal de Teruel y actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, el pasado 13 de marzo y en la que se le insta también a rectificar.

Los socialistas han recalcado que estas declaraciones son “intolerables” para alguien que ostenta un cargo público. “Creemos que desde el Ayuntamiento de Teruel nos tenemos que posicionar en contra de estas manifestaciones y en contra de estos actos y reprobar esta actitud”, ha dicho Guillén preguntándose si el equipo de gobierno del Partido Popular “cambiará de actitud” respecto a sus compañeros en otras instituciones “donde se ponen de perfil” ante estas actitudes “que nos empobrecen como sociedad”.

“El PP habitualmente dicen que no son lo mismo, pero uno hace la bufonada y otro aguanta el cubata. Lo mismo no es, pero ambos participan de la astracanada”, ha dicho el portavoz señalando que la propuesta, además de pedir la rectificación del vicepresidente del Gobierno de Aragón ofrece una posibilidad al PP para no alinearse con esas declaraciones “de odio”.