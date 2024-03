Más de 400 pacientes con catarata de Teruel rechazan operarse en Zaragoza por el trastorno del viaje

Un total de 418 pacientes del hospital Obispo Polanco de Teruel que sufren catarata en la vista llevan más de seis meses en lista de espera para operarse de esta patología al haber rechazado ser intervenidos en Zaragoza dentro del Plan Arcca (Programa de Alta Resolución de Cirugía de Cataratas) en el Hospital Nuestra Señora de Gracia.

El dato fue aportado este viernes por el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, en respuesta a una pregunta del diputado de Teruel Existe Joaquín Moreno, quien en una sesión en las Cortes denunció que los turolenses tienen que esperar un año y medio para operarse de cataratas en el hospital Obispo Polanco de Teruel o bien someterse a esta intervención en Zaragoza con una espera de ocho meses.

Las molestias que genera un desplazamiento a Zaragoza parecen ser la causa por la que los pacientes turolenses declinan operarse de catarata en el hospital Nuestra Señora de Gracia. "Son enfermos con más de 70 años que tienen que ser acompañados por un familiar y hacer el viaje de ida y vuelta en el día, casi 350 kilómetros, con sus propios medios; es agotador", advirtió Moreno.

Una vecina de Utrillas, María Rincón, relató a este periódico que su padre, de 80 años, lleva en lista de espera para operarse de un ojo desde junio de 2023. Cuenta que ya tiene una catarata inoperable en el otro porque decidió no tratársela al poder defenderse con un solo ojo, pero ahora su situación "es crítica". "Me he interesado por la situación de la demora y me dicen que ahora están llamando a los que entraron en lista en noviembre de 2022; es mucho tiempo", lamenta.

"Hay que volver varias veces para las revisiones"

Otra mujer, vecina de Teruel, explica que a su madre, de 74 años, diagnosticada de catarata en julio de 2023, le ofrecieron operarse en Zaragoza, pero la paciente rechazó la posibilidad por el trastorno del viaje. "Conlleva traerla en coche a Teruel recién intervenida y en los días siguientes volver a Zaragoza varias veces para las revisiones por el cirujano. Mucho jaleo para una persona mayor", argumenta. La misma fuente explica que ante la tardanza en ser citada para la operación en Teruel, su madre decidió el pasado mes de febrero solicitar Zaragoza, "pero entonces le dijeron que la espera estaba ya en ocho meses".

En la sesión de las Cortes, Bancalero afirmó que estudia posibles colaboraciones con la Diputación de Teruel y las comarcas para dar solución al problema del transporte "y que la población de Teruel pueda acceder a la cirugía de catarata en Zaragoza en las mismas condiciones que el resto de los aragoneses".

Sin embargo, Joaquín Moreno reclamó dotar al Obispo Polanco de los medios necesarios para que las operaciones se lleven a cabo en Teruel. "No es de recibo que en el siglo XXI tengamos que desplazarnos para una simple operación de catarata, ya lo hacemos para intervenciones delicadas y para radioterapia", criticó el diputado.