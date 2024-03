Albentosa registra un pequeño terremoto que pasa desapercibido para la población

Albentosa ha registrado a las 10.04 de este domingo un pequeño terremoto de magnitud 2 que no ha sido detectado por la población. El seísmo, captado por la red de sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional, se ha producido a dos kilómetros de profundidad en un punto relativamente cercano a la ubicación de una serie de cinco temblores ocurrida el pasado diciembre en las localidades de Camarena y Torrijas, también en la comarca de Gúdar-Javalambre.

Según la localización del epicentro que muestra el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se ubica cerca de la pedanía de La Venta del Aire, al norte del casco urbano de Albentosa. La alcaldesa, Yolanda Salvador, ha indicado que los vecinos no han apreciado el temblor y ha señalado que no existen antecedentes de terremotos en la localidad.

El movimiento sísmico, de magnitud 2 en la escala de Richter -que va de 0 a 10-, no ha sido apreciado por la población de la zona -no suelen notarse por debajo de la magnitud 3, aunque también depende de la profundidad a la que se producen-, al igual que ocurrió con la serie de Camarena y Torrijas. El geólogo José Luis Simón explicó tras la cadena de seísmos de estas dos poblaciones que no eran descartables nuevas réplicas, aunque no contemplaba que alcanzarán niveles alarmantes.