El rincón medieval de Teruel que los jóvenes han apodado como: 'la calle de las cervezas'

Las Bodas de Isabel de Segura este 2024 en Teruel han organizado cerca de un centenar de actos desde este jueves 15 de febrero hasta este domingo 18. Un programa que no sería posible sin el trabajo de los en torno a 120 actores que van a subir a los escenarios repartidos por el Centro Histórico para representar las distintas escenas durante los cuatro días de celebración, a los que hay que sumar danzas y otros participantes.

Pero, la fiesta de recreación medieval que vive Teruel en febrero es mucho más que las obras de teatro: lo forman los puestos de comida artesana, las 'haimas', el Torneo Medieval, los conciertos y más. Como cada año, destacan los puestos de comida, bebida o artesanía que jalonan la ciudad mudéjar. De hecho, este 2024 habrá cerca de 230 puestos en la ciudad, repartidos entre el Centro Histórico y el barrio del Ensanche.

Sin embargo, los jóvenes de Teruel llevan ya más de cinco años otorgando el primer puesto a ciertos locales artesanos que se han convertido en una tradición, donde reencontrarse con amigos y familiares en un ambiente de fiesta. En medio de esta atmósfera de celebración medieval y amor romántico, se abre una calle que ofrece un oasis de modernidad. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de una amplia selección de cervezas elaboradas artesanalmente, con sabores únicos y auténticos que reflejan la creatividad y la pasión de cerveceros locales.

El rincón favorito de los jóvenes en Las Bodas de Isabel de Segura

Esta calle es plaza Goya, en el corazón del Centro Histórico de Teruel, que durante Las Bodas de Isabel de Segura acoge a una selección de puestos de cerveza artesana y de hidromiel que ha cautivado a los jóvenes. "Esta calle es un clásico para juntarse con los amigos y probar diferentes tipos de cervezas artesanas e hidromiel. Ya hasta se le ha quedado el nombre de 'la calle de las cervezas'. A cualquier hora del día encuentras ambiente", ha explicado el joven turolense Diego Saz.

De hecho, muchos jóvenes quedan directamente en plaza Goya y ahí se separan entre los seguidores de la cerveza y los de hidromiel. "No hace falta que mis amigos me contesten al móvil cuando me pierdo, seguro que los encuentro en el puesto de hidromiel", ha apuntado una joven de Cella, una localidad cercana a la capital turolense.

No obstante, no solo de cerveza artesana como La Mijares o Hidromiel Rasmia se pueden encontrar en esta calle, también hay otras bebidas que están cogiendo fama como la sidra. "Para quien busca un ambiente más distendido y rodeado de gente joven, esta calle ya es un punto de referencia donde pasar un buen rato entre amigos, música y buenas cervezas, aunque la sidra cada vez está más presente", apunta el joven de Jarque de la Val, Néstor Saura.