Teruel planta cara a los conductores desconsiderados con quienes sufren diversidad funcional

La típica excusa de quien aparca mal durante unos minutos -“Solo he ido a por el pan”, “solo he ido a sacar dinero” o “era dejar una cosa y salir”- ya no cuela en Teruel. Una campaña de concienciación impulsada por el Ayuntamiento, la Policía Local y seis asociaciones que trabajan por las personas con diversidad funcional pretende acabar de una vez por todas con los estacionamientos en aceras, pasos de cebra y plazas reservadas a este colectivo, infracciones que crean una doble barrera en el tránsito de los que sufren problemas de movilidad.

Desde este jueves se difunde en las redes sociales un vídeo que denuncia distintas situaciones reales, muy habituales en Teruel, que perjudican a las personas con diversidad funcional. El audiovisual recoge los problemas de quienes van en silla de ruedas y no pueden pasar por una acera porque hay coches aparcados o las dificultades de aquellos con muletas o de avanzada edad que deben bajar el escalón de la acera y cruzar la calle por un punto inseguro al estar ocupado por un vehículo el paso rebajado.

“Nunca son cinco minutos; es imposible, a no ser que seas Flash, que tardes solo ese tiempo en entrar y salir de un comercio o ir al cajero”, reza el tríptico editado con motivo de la campaña de sensibilización y cuyas mil unidades se repartirán en colegios y centros sociales turolenses. “De ti depende que nuestras limitaciones se conviertan en una discapacidad”, subraya la publicación, en la que también se advierte de que aparcar en una plaza reservada a personas con diversidad funcional acarrea una multa de 200 euros, lo mismo que estacionar obstaculizando el paso rebajado de la acera o encima de ella directamente.

“Son comportamientos cotidianos que complican mucho la vida de estas personas”, ha indicado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en la presentación de la campaña. La regidora ha señalado que esta iniciativa del Ayuntamiento y la Policía Local es un paso más para conseguir una ciudad inclusiva en la que todos los ciudadanos tengan los mismos deberes pero también los mismos derechos.

Pedro González, Jefe de la Policía Local en Teruel, ha informado que la mayor parte de este tipo de infracciones se producen en el entorno de los colegios en horario de entrada y salida de los estudiantes y también en centros sanitarios. Ha explicado que la campaña se ha diseñado contando con la opinión y colaboración de las entidades turolenses de personas con diversidad funcional, en concreto con Martina es mi ángel, colegio La Arboleda, Clínica Reeduca, Fundación Víctimas de Tráfico, Asociación de Discapacitados Nuevo Día y la Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual.

Ponerse en su piel

El jefe de Policía Local ha insistido en que los ciudadanos deben “empatizar con estas personas y ponerse en su piel”. Por su parte, el Policía encargado de Seguridad Vial, Javier Fuertes, ha añadido que evitar este tipo de situaciones es cuestión de voluntad. “Sólo hay que querer”, ha dicho.

Irene Arroyas, directora de Atadi, ha agradecido la iniciativa del Ayuntamiento y ha hecho hincapié en que con pequeños gestos se puede lograr una sociedad inclusiva. David Utrillas, portavoz de la Asociación ‘Martina es mi ángel’, ha recalcado que todos podemos ser personas dependientes en cualquier momento. “Lo que hoy no nos afecta, mañana nos puede tocar”, ha resaltado.

La alcaldesa ha subrayado que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible por lograr una ciudad inclusiva y ha recordado que el Consistorio lleva invertidos en los últimos años más de 3,5 millones de euros en obras de accesibilidad, como la mejora de las aceras de las rondas. Emma Buj ha anunciado que se va a seguir actuando en otros muchos puntos de la ciudad, como el entorno de la Fuente Torán, los accesos al centro sociocultural de San Julián y al colegio Arboleda o los de la residencia Luis Buñuel, donde está previsto retranquear un muro para mejorar el paso.