Antonio Marín Franch: “En astrofísica hay que trabajar con pasión; algunos retos no tienen fácil solución”

¿Qué espera descubrir a través de la observación celeste sin precedentes que se realiza desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, y que usted lidera?

Tratamos de arrojar luz sobre la expansión acelerada del universo, cuyo motivo no se termina de entender bien. Asumimos que la causa es lo que llamamos energía oscura y conocer su naturaleza es uno de los grandes retos de la física moderna. Elaboramos un gran mapa del cielo en 3D que nos permitirá medir con mucha precisión la expansión del universo, que viene siendo acelerada desde tiempos cosmológicos.

¿Quiere decir que la expansión debería ser, por lógica, cada vez más lenta?

Sí, intuitivamente uno piensa que si en el universo solo hay estrellas y galaxias, estas tenderían a atraerse unas con otras por la fuerza de la gravedad y la expansión se frenaría, pero hay algo que empuja a las galaxias a separarse entre sí y ese algo lo conocemos como energía oscura.

¿Por qué su cartografiado es diferente a los elaborados hasta ahora?

No solo es el mayor cartografiado de la historia del hemisferio norte, vamos a observar el cielo en 56 colores, a través de filtros, algo que nadie ha hecho. Mejoraremos el conocimiento de la expansión acelerada y entenderemos los objetos de nuestro sistema solar y la estructura a gran escala del Cosmos. Nos permitirá avanzar en todas las ramas de la astrofísica moderna. Será un antes y un después en la astronomía.

¿Ayudará a responder al gran interrogante del ser humano, de dónde viene y a dónde va?

Esa pregunta puede ser respondida por la ciencia, la filosofía o, incluso, la religión. Nosotros lo que sí haremos es aportar información sobre la evolución del universo y, si entendemos cómo se formó, anticiparemos con mejor precisión hacia dónde va.

¿Cómo transmitir a la sociedad la trascendencia de su labor?

Trabajamos en el convencimiento de que este es un gran proyecto, puntero y competitivo. Hemos conseguido el respaldo y el respeto de la comunidad internacional y cada vez son más los centros de investigación que ponen sus ojos en Javalambre para poder acceder a los datos que obtenemos. Colaboramos con grandes misiones, como el lanzamiento del satélite Euclides –de la Agencia Espacial Europea–, el telescopio James Webb –de la NASA–, y el Gran Telescopio de Canarias. Al final, la ciencia es conocimiento y este nos permite avanzar en el bienestar.

Ha invertido 13 años en diseñar la cámara fotográfica aplicada al telescopio grande de Javalambre. ¿Desfalleció en algún momento?

En una década hay altibajos. Es imprescindible trabajar con pasión y vocación. Hay momentos en que las cosas salen bien y este se convierte en el mejor trabajo del mundo, pero en otros encuentras retos cuya solución no está clara. Hoy podemos decir con tranquilidad y, cómo no, con un poco de orgullo, que el proyecto ha sido un éxito.

Galáctica, el centro de difusión y práctica de la astronomía situado a los pies del Observatorio de Javalambre, se ha convertido en el punto de divulgación de la investigación que se desarrolla en este último. ¿Aparecerán nuevas vocaciones?

No tengo ninguna duda. Es un escaparate que se ofrece a los jóvenes. En un momento en el que estén pensando qué hacer con su vida, puede despertar vocaciones latentes. Ya me hubiera gustado a mí tener acceso a un centro como Galáctica.

¿Qué tiene el cielo de Teruel que no tengan otros?

Una calidad astronómica excepcional. A pesar de estar en la Europa continental, cumple con los estándares de la Unión Astrofísica Internacional en oscuridad, transparencia, nitidez y número de noches despejadas al año.

¿Podemos estar tranquilos sabiendo que ustedes vigilan el cielo y detectarán cualquier amenaza para la Tierra?

No entra en nuestros objetivos científicos, pero los telescopios de Javalambre observan una enorme región del cielo y estamos detectando asteroides en todas y cada una de las imágenes que tomamos. Verificamos si son conocidos o no y, si no lo son, reclamamos el descubrimiento y hacemos un seguimiento. Si alguno supusiera un riesgo, lo anunciaríamos.