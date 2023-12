Preocupación por la falta de nieve en las estaciones de esquí turolenses

Los alcaldes de los municipios más próximos a las estaciones invernales turolenses de Valdelinares y Javalambre se muestran preocupados por la falta de nieve, que podría reducir la apertura de las instalaciones para el puente festivo a un par de pistas en cada una de ellas.

Las montañas de Teruel, a diferencia de las del Pirineo oscense, aún están a la espera de recibir los primeros copos de la temporada, que podrían llegar a lo largo de este lunes, pero no de una forma intensa, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La probabilidad de nevadas en Teruel es alta para los próximos jueves y viernes, pero entonces ya será tarde para rentabilizar todo el potencial del puente festivo de la Constitución y la Inmaculada, en el que se genera el 60% de los beneficios anuales del esquí en la provincia.

No obstante, los cañones han aprovechado las heladas nocturnas de los últimos días para producir nieve y los alcaldes mantienen la esperanza de que no se repita la situación vivida el pasado invierno, cuando las pistas turolenses no pudieron abrirse hasta mediados de enero por falta de precipitaciones y por las altas temperaturas.

"Esperamos un milagro"

"Hay una gran inquietud, debería haber nevado la semana pasada y no lo hizo; esperamos un milagro para que todo se cubra de blanco y puedan abrirse las pistas a pleno rendimiento, porque nuestra economía está en juego", manifestó este domingo la alcaldesa de Alcalá de la Selva, Amparo Atienza.

La regidora explicó que alrededor del 70% de las plazas de alojamiento de la zona de Valdelinares ya están reservadas para el puente festivo. "La gente tiene muchas ganas de esquiar y de visitar la comarca, pero tiene que nevar", afirmó.

El alcalde de Camarena de la Sierra, Francisco Narro, manifestó que toda su "ilusión" es que esta semana pueda entrar en funcionamiento la estación de Javalambre. "Sería ideal poder aprovechar todo el puente; si se repite la situación del año pasado, lo vamos a pasar muy mal", dijo.

Para este lunes, la Aemet ha emitido aviso de nieve en el Pirineo y podría caer algún copo aislado en el Sistema Ibérico. El jueves y el viernes habrá lluvias y nieve en el Pirineo, pero con tendencia a subir la cota hasta 2.000 metros y la precipitación será menor hacia el Este. En Zaragoza, solo hay previstas lluvias para el jueves y el viernes y podrá nevar en el Moncayo.