Doce artistas de España, Grecia y Turquía llevan a Teruel su visión más personal del Mediterráneo

El Campus universitario de Teruel será los próximos días 14 y 15 de noviembre la sede de una exposición que mostrará al público la visión personal de 12 artistas sobre el Mediterráneo. Todos ellos son profesores de universidades de España, Grecia y Turquía y han elegido el medio audiovisual para expresar sus sentimientos hacia el mar en torno al cual surgieron algunas de las más importantes civilizaciones de la historia.

La muestra, que lleva por título ‘Turquesa’, ha sido organizada por la Facultad de Bellas Artes de Teruel y podrá verse en el edificio del Vicerrectorado. La exposición, integrada exclusivamente por vídeos, es fruto de una línea de investigación acerca de las culturas de España, Grecia y Turquía y supone un viaje por el Mediterráneo como punto de fusión de los tres países.

Isabel Arquero, de la Universidad Complutense de Madrid, expone un vídeo que contiene esta imagen del Mediterráneo. Usuario

Como explica una de las profesoras de Bellas Artes en Teruel impulsora de la muestra, Eva Fernández, cada artista ha reflejado su particular estética en cada vídeo. Con la famosa canción ‘Mediterráneo’ de Serrat como música de fondo, el visitante podrá disfrutar de idílicas y sugerentes imágenes marítimas.

A la Universidad de Grecia pertenecen Giorgos Katsagel, cuya obra se titula "Walking", y Gioula Papadop, con "When I was the moon". Desde Turquía llegan los vídeos de Görkem Katmer, "Turkuaz", y Özlem Oğuz, con "Instanbulun ses rengi". Otros dos artistas vienen desde la Universidad Miguel Hernández de Alicante, María José Zanón y Lourdes Santamaría. La Universidad de Zaragoza estará representada en la muestra por Joan Pineda y Rafael Arnal. Isabel Arquero y Rubén Díaz son profesores de la Universidad Complutense de Madrid, mientras que Dolores Furió y María Ángeles Lopéz pertenecen a la Universidad Politécnica de Valencia.