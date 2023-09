El Ayuntamiento de Alacón pide a la DGA que reabra la escuela, al contar el pueblo con seis niños

El Ayuntamiento de Alacón reclama al Gobierno aragonés que autorice la reapertura del colegio público de la localidad, al contar desde este verano con seis niños en edad escolar entre sus 220 habitantes.

El Consistorio comunicó el pasado mes de julio al Departamento de Educación de la DGA que había llegado al pueblo una nueva familia con tres niños, que sumados a los tres que ya vivían allí eran suficientes en número para reabrir el centro escolar, cerrado el último año por falta de alumnado.

Sin embargo, el municipio está a la espera de recibir el permiso para volver a utilizar las aulas y los seis alumnos tienen que trasladarse a diario al colegio de la vecina localidad de Oliete, a ocho kilómetros de distancia, en un viaje que asumen sus progenitores.

El alcalde de Alacón, Ricardo Alquézar, subraya que es muy importante para la localidad recuperar su colegio, pues de ello depende en gran parte que las respectivas familias de los alumnos sigan viviendo en el municipio.

Según Alquézar, del partido Teruel Existe, la familia recién llegada a Alacón no descarta mudarse a Oliete para evitar los traslados diarios hasta el colegio de esta última localidad. El padre de los tres niños es albañil y no puede continuar llevando a sus hijos a Oliete durante todo el curso, explica el regidor.

"Apostamos por los pueblos, pero si no nos ayudan, el medio rural no tiene nada que hacer; en poco tiempo quedará todo desierto", advierte Ricardo Alquézar. Según el alcalde, desde el Departamento de Educación comunicaron este verano que no se podía reabrir la escuela porque el alumnado no era estable.

Tras el último curso escolar 2022-2023, en que el colegio ha estado cerrado, los vecinos han vuelto a ilusionarse con la posibilidad de contar de nuevo con las aulas, “que se encuentran en perfecto estado y listas para su uso inmediato”, como aseguran desde el Consistorio. Las mismas fuentes confirman que durante el último año se ha mantenido el edificio, que cuenta con calefacción, mobiliario y pizarra digital. “Es cuestión de que se reciba la autorización, se dote de personal y comience la actividad”, indican.

Teruel Existe valora que mantener las escuelas abiertas en los pequeños pueblos de la provincia es una herramienta indispensable para revitalizar los municipios turolenses, que afrontan un grave problema de despoblación, y es un factor determinante para que las familias de nuevos pobladores decidan quedarse o, por contra, ante la falta de este servicio básico y obligatorio, opten por marcharse y matricularse en otros centros.

“Es una oportunidad que no podemos dejar pasar y esperamos que las instituciones implicadas estén a la altura y se vuelquen con Alacón”, subraya el alcalde.