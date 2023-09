Álvaro Lombarte expone en Alcañiz: "Por fin disfruto con la pintura"

El artista Álvaro Lombarte expone en Alcañiz su obra más reciente y también la que mayor equilibrio presenta entre su mente y su técnica. Ahora, las ideas de este pintor fluyen, como siempre lo han hecho, pero su pincel sabe captarlas y traducirlas al lienzo.

"Me ha costado mucho reconciliarme con el arte, pero por fin ahora ya estoy empezando a disfrutar. He padecido mucho, porque uno tiene ideas, sí, pero luego la técnica, el lenguaje, la forma de transmitirlo, es muy difícil, tienes que llegar a un equilibrio", explica mientras recorre la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz, donde sus trabajos pueden verse hasta el próximo 24 de septiembre.

Imagen de una de las salas de la exposición. Luis Andrés Rivasés

Son 60 obras realizadas desde 2017 a la actualidad, una "dolorosa" selección de su trabajo, explica, ya que Lombarte se define como autor de series de cuadros "y no como un pintor de cuadros en serie".

Todos están a la venta y ofrecen al público la interpretación que Álvaro Lombarte hace de los asuntos que le interesan y le preocupan: el destino, los sueños, el cosmos, el planeta Tierra, la naturaleza, la lucha de clases, el empoderamiento de la mujer, el futuro o la libertad del ser humano, entre otros. Muchos son de gran formato y entre ellos se cuelan en la sala algunas esculturas de pequeño tamaño e idéntica temática.

Una de las obras de gran formato que se muestran en Alcañiz, titulada 'Cebras'. Luis Andrés Rivasés

Es una exposición muy especial y distinta a todas las anteriores. Lombarte parece sentir que ha alcanzado su madurez artística y se muestra muy seguro de lo que pinta, tanto es así, que dice encontrarse en un nuevo punto de partida.

"Necesitaría otra vida para poder avanzar más"

"Me siento con muchas ganas de seguir y necesitaría en estos momentos otra vida o mucho más tiempo para poder avanzar más, porque me doy cuenta de que por fin tengo una buena relación entre lo que quiero y lo que puedo", explica.

Pero la muestra no es solo singular por la armonía interior alcanzada por Lombarte. El pintor, nacido en Peñarroya de Tastavins si bien ha pasado toda su vida en Alcañiz, abre su taller a sus hijos, Laura y Guillermo. La primera, acróbata en formación y futura artista circense, inspira muchos de sus cuadros. El segundo, músico y compositor, pone la banda sonora a la exposición. Ambos están muy presentes en los vídeos que acompañan a la muestra y en los cuales se repasa la trayectoria vital y artística de Lombarte.

Con el arte en sus genes, en 1969 fundó el grupo El Casetón junto a otros pintores alcañizanos, como Trullenque y Boira. Paralelamente se trasladó a Barcelona para formarse en el dibujo, estudiando en la Escuela de Artes y Oficios, en el Estudio Marchena, en la Academia Pruna, en el Estudi d´Art de Miguel Barneda y finalmente ingresando en la Facultad de Bellas Artes en 1977, donde formó grupo con Isidro Mateo, Miquel Barceló, Francésc Capdevila 'Max' y otros.

Tras aprender también los secretos de las artes gráficas, creó en Alcañiz la empresa Tramax, donde centró su trabajo artístico en las serigrafías. Transcurrida aquella época, Lombarte volvió de lleno a la creatividad pictórica sobre lienzo, una fase en la que se encuentra actualmente.

Una veintena de exposiciones individuales, una de ellas en París, en 2018, en el espacio Jour et Nuit de la Place Saint Michel, integran su currículum. A ellas hay que sumar quince más de carácter colectivo, muchas en Barcelona, Zaragoza y localidades de la comarca del Matarraña.

"He elegido Alcañiz para exponer mis últimas obras porque me lo ha demandado la gente; me reprochan que expongo en otros lugares pero no aquí", recuerda el pintor.

El Ayuntamiento no dudó en hacer coincidir la muestra de Lombarte con las fiestas mayores del municipio, que comenzaron el pasado día 8 de septiembre y se prolongan hasta el próximo miércoles, convirtiendo la exposición en un hito cultural en la localidad.