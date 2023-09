Manuel Blasco pide en Teruel proyectos ambiciosos para el Fite

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha invitado a los responsables políticos de las diez comarcas turolenses a presentar proyectos ambiciosos al Fondo de Inversiones de Teruel, el Fite, una herramienta financiera dotada con 60 millones de euros anuales -aportados a partes iguales por la DGA y el Ejecutivo central- cuya administración en lo que a la participación aragonesa se refiere corresponde ahora a su consejería.

Blasco ha alertado de que “faltan proyectos tractores” que dinamicen la economía de las distintas zonas de la provincia y ha recordado que el último proyecto que se puso en marcha cumpliendo esta condición, el aeropuerto de Teruel, tiene ya una década y tras él no ha llegado ningún otro. Ha puesto también como ejemplo de iniciativas estratégicas Dinópolis, Motorland y Galáctica.

A ocho años vista

Según ha afirmado, el Fite se va a mantener en el tiempo y no corre peligro su continuidad, por lo que gobernantes y agentes sociales -también participan en su diseño- deben contemplarlo como una inyección económica a largo plazo que permite planificar actuaciones hasta ocho años vista, capaces de generar riqueza y luchar contra la despoblación. “Tenemos que pensar en proyectos importantes y no en ver qué me cae en el Fite de este año. Si la iniciativa es buena, si no recibe apoyo un año lo tendrá al siguiente y si hay que poner tres partidas se pondrán”, ha dicho.

No obstante, Manuel Blasco ha señalado que el Fondo de Inversiones de Teruel, cuya firma para la presente anualidad solicitará de manera inmediata al Gobierno central, mantendrá una partida para repartir entre los ayuntamientos que necesitan realizar pequeñas obras que mejoran la calidad de vida de sus vecinos.

Blasco ha visitado este viernes el Ayuntamiento de Teruel, donde fue durante 27 años concejal y alcalde, en su primer viaje oficial institucional desde que hace 20 días fuera nombrado consejero de Medio Ambiente y Turismo. Tras mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa, Emma Buj, ha firmado en el Libro de Oro de la Ciudad.

El consejero ha anunciado que otra de sus líneas de actuación girará en torno a lograr un turismo de calidad y a promocionar la Comunidad Autónoma. “No trabajaré para un turismo de botellón; si viene, cada uno que lo toree como pueda. Lo que queremos potenciar es el turismo de calidad, que deje riqueza, por este último podemos hacer mucho desde el Gobierno”, ha subrayado.

Blasco ha anunciado que en pocos días mantendrá una reunión en el Matarraña, “la comarca más avanzada de Aragón”, para unir el sector de la agroalimentación al del turismo, un modelo que se intentará repetir en otras comarcas de la Comunidad Autónoma.

Buj quiere tres millones

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha solicitado a Blasco apoyo para lograr tres millones de euros del Fite que le permitan ajardinar el entorno del Conservatorio de Música y Centro Social y de Ocio del barrio de San Julián y mejorar el Palacio de Exposiciones y Congresos, cuya techumbre tiene goteras y su espacio interior no dispone de buena sonorización.

Buj también ha reclamado el respaldo del consejero de Turismo para potenciar el arte mudéjar que hay en la ciudad y convertirlo en una experiencia para el viajero así como para aplicar las nuevas tecnologías al turismo.