Jesús Lechón, cronista oficial de Calamocha: "Escribo la crónica de las pequeñas cosas"

Por empezar por el principio, ¿cuál es la misión de un cronista oficial como usted?Fue lo primero que me pregunté cuando me nombraron. ¿Qué hago yo aquí? Me eligieron por lo que había escrito sobre la historia de mi familia y porque, al leerla, la gente del pueblo se sentía identificada. El cronista es alguien con facilidad para fijarse en lo que ocurre y en lo que le cuentan y plasmarlo de un modo objetivo y con un toque personal. A partir del nombramiento, leí a Josep Pla y muchas crónicas para buscar un modelo en el que fijarme.



¿Qué recoge su crónica oficial de Calamocha?

El día a día lo marca la actualidad. Inicié la redacción con la pandemia.



¿Dónde va a parar toda esa información que recopila?La escribo a diario, la guardo en formato digital y luego entrego una copia en papel en la biblioteca y en el archivo de Calamocha. El 70% del contenido es un copia y pega sin mucho mérito porque se limita a seguir la actualidad en los medios informativos, pero luego hay, afortunadamente, aportaciones de mucha gente que ha pasado por el pueblo y escribe sus recuerdos en internet y también los incorporo. Además, aporto mi visión particular y recuerdos vinculados a lo que ocurre. Procuro recordar a las personas que he conocido y lo que me han contado.



¿Le inspira Josep Pla?

Sí, sí. Me le leído tres veces el Cuaderno Gris. Es una inspiración para mí, aunque era una cascarrabias. Me gusta su humor y es una fuente de citas. Me he puesto a leer como un loco todo lo que suena a crónicas tratando de encontrar un estilo propio. Con los años, quiero conseguir escribir una crónica novelada, que se lea fácil.