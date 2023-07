Sara y Adán: La nueva generación del barrio turolense de Pomecia busca su sitio

Sara Gabarre, de 22 años, y Adán Díaz, de 19, se han convertido en un referente para otros jóvenes y niños de Pomecia, el barrio que concentra la mayor parte de la población de etnia gitana de la capital turolense. Allí donde la mayoría de los chavales abandona sus estudios en segundo de la ESO –con 14 años–, Sara y Adán continúan su formación académica y su ilusión es llegar a la Universidad, algo meritorio que no ha pasado inadvertido entre sus vecinos.

"Muchos niños se fijan en nosotros. Me preguntan qué estoy estudiando y si es difícil y me piden consejo sobre qué formación deberían elegir ellos; creo que tienen interés por su futuro y eso me gusta", explica Sara, que tras acabar la ESO y el Bachillerato empezará en septiembre el primer curso de Grado Superior de Integración Social.

Sara Gabarre y Adán Díaz, en los alrededores del barrio de Pomecia. Antonio García/Bykofoto

También Adán siente que algunos chavales, y sobre todo los padres de estos, lo toman como modelo. "Animan a sus hijos a que sean como yo, pero no me siento orgulloso de ello; la educación es un derecho y un deber y todo el mundo debería poder estudiar hasta donde quisiera", sostiene. Ha realizado el primer curso de Grado Medio de Maquinaria Agrícola y aspira a continuar con el Grado Superior de Aeronáutica.

Para la técnico de la Fundación Secretariado Gitano en Teruel, Sara López, ambos jóvenes están sirviendo de motivación a los más pequeños del barrio que acuden a las clases de refuerzo escolar que se imparten en la sede de la entidad. "Siempre los ponemos de ejemplo para que los chavales no dejen los estudios, porque si quieren, pueden", subraya López.

Ninguno de los dos planea residir en Pomecia cuando se independice. El barrio, que ha crecido de forma espontánea desde los años 60 del siglo XX, vive bajo la amenaza de una demolición al ocupar terrenos de un particular que ha acudido a los tribunales para recuperarlos. El último capítulo judicial se resolvió en junio desestimando la pretensión de la propietaria para que el Ayuntamiento derribe 26 casas, al no ser el Consistorio el obligado a tirar las viviendas de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Sara Gabarre quiere vivir en San León, "porque allí hay comercios, servicios, institutos y Universidad; está todo muy cerca". En su opinión, la solución a Pomecia es "que la gente joven vaya encontrando otra ubicación y así, de manera gradual, el barrio será historia". Defiende, no obstante, que la gente mayor que lleva más de 50 años viviendo allí debe permanecer, "porque esa es su casa".

A Adán Díaz le gustaría vivir en La Fuenfresca, porque allí residen sus amigos del Instituto. Tiene claro que estudiar y conseguir un empleo digno es la clave para que los jóvenes salgan de Pomecia. "Si un trabajo es medianamente bueno, permite conseguir una vivienda en una zona agradable", afirma.

A los dos se les vio desde pequeños que tenían madera de estudiantes y sus respectivas familias les apoyaron. No por ello les ha sido fácil progresar. Adán ayudaba a su padre en la venta ambulante en el Mercadillo y en el colegio se topó con el rechazo de algún compañero. Sara recuerda que sufrió mucho al darse cuenta de que un profesor no creía en su capacidad "por el hecho de ser gitana".

Mientras, la Fundación Secretariado Gitano, apoyada por el Ayuntamiento, trabaja para la integración de los vecinos de Pomecia, la clave para acabar con los problemas del barrio. Pero no es sencillo. "A veces, tienen dificultades para hallar un piso de alquiler por su apellido", advierte Sara López.