Teruel Existe descarta la autocritica tras el fracaso electoral y mantiene su línea política

Teruel Existe (TE) no considera un fracaso el resultado electoral obtenido el 23J, a pesar de que pasó de ser la fuerza más votada en la provincia en 2019 a la tercera y de que perdió sus tres parlamentarios en las Cortes Generales –un diputado y dos senadores–, y anuncia que mantendrá su actual línea política. Así se ha pronunciado el coordinador general de la formación, Tomás Guitarte, momentos antes de la Asamblea Plenaria, el máximo órgano de dirección del partido, que se ha reunido este lunes para analizar el veredicto de las urnas del pasado domingo.

Para Guitarte, "no puede entenderse como un fracaso haber quedado la tercer fuerza política de la provincia", aunque reconoce que a TE le hubiera gustado repetir o mejorar los resultados de 2019, cuando fue la formación ganadora. A su juicio, el éxito de hace cuatro años no es representativo de la fuerza real de TE, porque las votaciones llegaron en un "momento excepcional", con el electorado molesto por la repetición de los comicios ante la imposibilidad de formar gobierno tras la cita de abril de 2019 y con una "oferta electoral" muy diferente de la del 23J, al no comparecer ni PAR ni CHA –ahora integrado en Sumar–.

Una fuente del partido filial de la plataforma ciudadana señala que pretender mantener los 19.934 votos de 2019 en 2023 era "una fantasía", porque el resultado de hace cuatro años estuvo hinchado por el "hartazgo" de la ciudadanía con la repetición electoral y, entonces, TE supo recoger ese "voto protesta".

Desde que en 2019 el movimiento ciudadano Teruel Existe decidió convertirse en partido político y compitió en las elecciones generales, la tendencia de esta formación ha sido de permanente caída. Hace cuatro años ganó los comicios con 19.761 papeletas –el 25% del total emitido–, en las autonómicas del 28M descendió a 15.338 votos –el 20,7%– para tocar fondo, de momento, el pasado domingo con 11.292 votantes de su lado, el 15%.

Tercero en todos los distritos de la capital

En la capital provincial, cuna de TE, el descalabro fue todavía mayor, porque pasó de aglutinar el 42,5% de los votos en 2019 a menos de la mitad, el 20,1%. De imponerse en los cuatro distritos electorales, cayó al tercer puesto en todos ellos. Su mejor resultado lo obtuvo en el distrito 3 –la Fuenfresca y el Ensanche–, donde, con 2.358 votos, le pisó los talones al segundo, el PSOE.

Para el coordinador general de TE, el principal motivo del retroceso fue la "polarización" electoral en los bloques de izquierda y derecha derivada de "la política del miedo" que, "por un lado amenazaba con un gobierno de la ultraderecha y, por otro, apelaba a acabar con el Sanchismo".

Para Tomás Guitarte, no hay que buscar las razones de la pérdida de más de 8.000 votos entre 2019 y 2023 en la labor realizada en Madrid, donde los parlamentarios de TE "han trabajado como locos", sino en la política de trincheras ideológicas. Reconoce, no obstante, que pudo haber alguna fuga de electores por la colaboración de TE con el PP tras las elecciones locales y autonómicas del 28-M, pero achacó la erosión a "la manipulación" de las intenciones de TE, culpada de colaborar con gobiernos influidos por Vox cuando, en realidad, "hace todo lo posible por evitarlos".

A juicio de Guitarte, la fuga de votos a PSOE y Sumar fue una estrategia equivocada porque, al mermar el resultado de TE, "facilitó la conquista del segundo diputado del PP" como consecuencia de la Ley D'Hont.

El coordinador general se ratificó en la conveniencia de mantener las actuales "directrices" de TE, como una formación "territorial" centrada en resolver los problemas concretos de la provincia sin adscribirse a bloques ideológicos. Adelanta que TE peleará por regresar a las Cortes Generales con otras formaciones de la España Vaciada, porque es "necesaria" una fuerza política que luche por el reequilibrio territorial y contra la despoblación rural. "Volveremos al Congreso, aunque puede que sea más difícil de lo que pensábamos", admite.