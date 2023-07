Cuestionario HERALDO: los candidatos al Congreso por Teruel en el 23-J hablan de despoblación, infraestructuras o la térmica 

La suerte está ya prácticamente echada y la cita con las urnas está ya prácticamente aquí. Con motivo de las elecciones generales del 23-J, los candidatos al Congreso de los Diputados por Teruel se han sometido a un cuestionario de HERALDO para hablar acerca de infraestructuras, despoblación, la central térmica de Andorra o el tope de bonificación de costes laborales.

Diego Loras (Teruel Existe), Herminio Sancho (PSOE), Alberto Herrero (PP), Aroha Rochela (Vox), Mariángeles Manzano (Sumar), y Alberto Izquierdo (PAR) han tenido que contestar a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la infraestructura prioritaria para el Estado en la provincia y por qué?

2. ¿Cuál es su receta para luchar contra la despoblación?;

3. ¿Qué balance hace del proceso de transición justa aplicado a la térmica de Andorra?

4. ¿Aplicará su partido el tope de bonificación de costes laborales, el 20%, y en qué plazo?

Diego Loras, de Teruel Existe. Javier Escriche

Diego Loras (Teruel Existe): "Las ayudas al funcionamiento son ineficientes actualmente"

1. La extensión de la banda ancha con fibra óptica y la cobertura con Red 5G es urgente. También para romper el cerco a Teruel y vertebrar el país, el corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo y el arco Mediterráneo interior de autovías (A-68, A-40 y A-25).

2. Hay que alcanzar un pacto de estado contra la despoblación, con financiación estable que permita dotar de fondos suficientes para impulsar medidas efectivas a corto y largo plazo, como las que plantea la España Vaciada, propuestas desde el territorio. También, aplicar en todas las leyes y presupuestos el "mecanismo rural de garantía".

3. Teruel Existe exigió que en los criterios para adjudicar el Nudo Mudéjar incorporasen la creación de empleo y proyectos sociales, por ello hay comprometidos más empleos. Se ha perdido oportunidades al dinamitar las chimeneas. El convenio de transición se firmó tarde y estaremos alerta para que lleguen el empleo prometido.

4. Sí. Es una medida implantada por la insistencia de Teruel Existe que permite mejorar la competitividad de las empresas y generar empleo en las provincias más despobladas de Europa. Las bonificaciones son mínimas, la medida así no es eficiente y no cumplirá los objetivos. Trabajaremos para que se aplique el 20% que marca la UE.

Herminio Sancho, candidato del PSOE al Congreso por Teruel. Javier Escriche

Herminio Sancho (PSOE): "Se habla de las bonificaciones porque el PSOE las implantó"

1. La A-68, el corredor Cantábrico-Mediterráneo y las conexiones directas con Madrid, la A-40 y la A-25. En todas ellas está trabajando el Gobierno de Pedro Sánchez: hemos dado un impulso definitivo a la A-68, hemos retomado los estudios informativos de la A-40 y la A-25 que el PP había metido en un cajón y hemos conseguido que el corredor ferroviario vuelva a estar en las redes transeuropeas.

2. La mejor receta para luchar contra la despoblación es garantizar los servicios públicos. También es muy importante la conectividad, en la que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Además, hay que garantizar un sector primario fuerte, la economía circular y procurar que la agroindustria siga teniendo un peso fundamental.

3. Es un balance positivo porque van a venir muchas empresas a la zona. Ha sido lento por muchos motivos, pero hoy se puede decir que no hay tanta gente como puestos de trabajo se van a generar. Y nuestra ilusión es generar puestos de trabajo de calidad, que recuperen talento.

4. Si hoy se pueden aplicar las bonificaciones en Teruel es porque el PSOE las consiguió. Luché por ellas con los compañeros de Cuenca y Soria desde que la DGA comenzó a trabajar para conseguirlas. Trabajaremos para conseguir siempre las mejores condiciones.

Alberto Herrero, candidato del PP al Congreso por Teruel. Javier Escriche

Alberto Herrero (PP): "El máximo de bonificación a las empresas llegará en 2024"

1. Lo importante es que haya un presidente que crea en el mundo rural. Lamentablemente estos cuatro años no ha sido así. Vamos a reivindicar el eje Cantábrico-Mediterráneo, la A-68, la N-330 y la A-40. Todas son vitales para Teruel.

2. Primero tener un presidente que conozca la realidad del medio rural. Y, después, generar empleo y actividad económica, para lo que es esencial aplicar las ayudas al funcionamiento al 20%, mejorar los servicios públicos, extender la banda ancha a todo el territorio y una política fiscal específica para los pueblos. Hay que considerar la política contra la despoblación como un asunto de Estado. Pero no de palabra, sino con medidas efectivas que pongan solución a las principales necesidades y demandas del medio rural.

3. Lamentablemente no ha habido transición alguna. Ni justa, ni injusta. Y ese es el gran problema. Después de tres años, ni existe la central térmica ni industria que supla todo el empleo que se generaba, a pesar de las promesas del PSOE.

4. Ese es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo en las dos ocasiones que visitó Teruel. Y en 2024 será una realidad porque la provincia no puede perder una ventaja competitiva tan importante como esta.

Aroha Rochela, candidata de Vox al Congreso por Teruel. Javier Escriche

Aroha Rochela (Vox): "El cierre de la térmica de Andorra fue un efecto de la Agenda 2030"

1. La A-40 y la A-68 son muy importantes, pero el corredor ferroviario Mediterráneo-Cantábrico es esencial. Sagunto es el puerto natural de Aragón y Zaragoza es un centro logístico que trae riqueza a Aragón. Es la mejor forma de que Teruel tenga por fin unas comunicaciones del siglo XXI.

2. La solución no es una fórmula mágica. Debe ser integral: todas las políticas deben tener en cuenta cómo afectarán al medio rural. Hay que crear las condiciones que permitan la vida en el mundo rural. No podemos pretender revertirla cuando hay pueblos en los que no hay ni cobertura. Tenemos una clase política que sigue a ciegas la Agenda 2030, que criminaliza el mundo rural.

3. Fue uno más de los efectos de la Agenda 2030 sobre la industria. Una comarca viva ha perdido el 80% de su PIB por seguir los dictados de esta agenda ideológica. En un momento de subida de los precios y sin alternativa, la volamos y compramos energía a Marruecos. ¿Su carbón no contamina? Otro ejemplo es la presa de los Toranes. Sin agua no hay vida. La transición no puede hacerse a costa de nuestra vida.

4. Sí. En Aragón podría ser una buena medida para combatir la despoblación, aumentar la competitividad y fijar población.

Mariángeles Manzano, candidata de Sumar al Congreso por Teruel. Javier Escriche

Mariángeles Manzano (Sumar): "Sobre la transición justa pesa una larga sombra de anuncios incumplidos"

1. Teruel tiene derecho a una movilidad digna y sostenible. Por ello es imprescindible que la N-232 sea autovía hasta Alcañiz, impulsar el corredor Cantábrico-Mediterráneo y potenciar el ferrocarril convencional.

2. La receta es asegurar que en cualquier sitio se pueda vivir bien. Pasa por tener unos servicios públicos dignos. Donde podamos acceder a unos mínimos que permitan desarrollar nuestra vida personal y laboral. Poniendo el foco en el día a día, en la sociedad como comunidad, mantener y aumentar los derechos alcanzados. Es algo que no se consigue en una legislatura, es un trabajo a largo plazo.

3. Son demasiados años soportando promesas. Después de esperar a que se firmara el convenio de transición justa durante casi dos años, ahora que está, es urgente que dé resultados satisfactorios para la zona. Pero pesa una larguísima sombra de dudas y anuncios maravillosos que no se han hecho realidad. Debemos estar atentos.

4. Las medidas que supongan asentamiento de empleo de calidad deben aplicarse de forma contundente. Debemos animar a la gente a crear puestos de trabajo y evitar que las empresas se vayan de zonas ya despobladas, para esto hace falta inversión pero también acompañamiento. Creer en quienes creen en nuestro territorio.

En el centro, Alberto Izquierdo, candidato del PAR al Congreso por Zaragoza. Francisco Jiménez

Alberto Izquierdo (PAR): "Basta ya de hablar de despoblación desde los territorios más habitados"

1. Para nosotros, la prioridad en materia de infraestructuras es eje ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo porque puede mejorar sustancialmente la capacidad de atraer inversiones a la provincia y también las posibilidades de crear un puerto seco en la ciudad de Teruel.

2. Lo primero que hay que hacer ante este problema es escuchar a la gente que vive en el territorio despoblado y dejar de hablar de la despoblación desde los lugares más poblados. Quienes viven en las zonas con más habitantes están desautorizados para pronunciarse sobre esta lacra.

3. El balance de la transición justa en Andorra y su entorno es deficiente porque hasta hoy se ha hecho muy poco al respecto. Los parlamentarios que han representado a la provincia en Madrid durante los últimos cuatro años no han servido de nada en este asunto.

4. Si del PAR depende la investidura del próximo presidente del Gobierno de España, exigirá, para votarle, que la aplicación del máximo de bonificación de los costes laborales a las empresas de la provincia y a las de Soria y Cuenca se haga realidad en los 100 primeros días del Ejecutivo salido de las elecciones del próximo 23 de julio. Si el candidato no se compromete con esta cuestión, votaremos en contra de su investidura.