Antonio Esteban: "No me gusta que la gente venga solo a emborracharse"

¿Cuántos años lleva de peñista?

Siempre he sido de Los Marinos y este año cumplo mi 50 aniversario como socio. Prácticamente, toda mi vida. Mi foto de más pequeño vestido de vaquillero es con año y medio. Ya salgo con la casaca, el pañuelo, la faja y las zapatillas; vestido al 100% a la manera tradicional. Nunca me he borrado de la peña, pero ahora, por problemas de salud, no puedo ir a la mitad de los actos. He cambiado el chip y vivo la Vaquilla como puedo.

Y de esos 50 años, ¿cuantos asumiendo responsabilidades?

Estuve 19 años en la directiva de Los Marinos, como secretario. Fui de los que convertimos la peña en una asociación cultural y luego fui uno de los fundadores de Interpeñas, en 1989.

¿Qué importancia tienen las peñas para la fiesta de la Vaquilla?

La importancia de las peñas en la fiesta es brutal. Las 21 peñas aglutinan a 11.000 peñistas, que son turolenses que pagan sus cuotas como socios.

¿Están en su mejor momento?

Sí, llevamos unos cuantos años con esa cifra de peñistas.

¿Ha tocado techo?

La cifra de peñistas está estabilizada porque muchas peñas han puesto tope al número de socios. Hay gente en lista de espera para entrar.

¿Cómo le ha sentado el premio del movimiento peñista que usted ayudó a crear?

Para mí, es un honor. Yo nunca he sido presidente de peña, yo me he dedicado a currar mucho, pero siempre lo he hecho con gusto y con ganas. Me ha costado dinero. Cuando entré de directivo en Los Marinos con 24 años, éramos 300 socios y las llamadas para las reuniones las hacía desde casa, con el teléfono de mis padres. Metí muchas horas de trabajo ahí.

Que ahora tienen recompensa con el reconocimiento de Interpeñas al nombrarle vaquillero del año.

Es un orgullo total porque ser vaquillero del año supone representar la Vaquilla, la fiesta más grande de Teruel, durante un año y tiene más valor para gente como yo, vaquillero desde siempre. He participado en todas las vaquillas desde que nací. Lo que más me llena es que mi peña me presentó candidato para la elección. El nombramiento me produce satisfacción y felicidad.

¿Ha pasado muchos nervios con su nombramiento en el salón de plenos del Ayuntamiento lleno hasta la bandera?

No soy muy nervioso, pero por las noches me daba vueltas por la cabeza este nombramiento. Al acostarme, pensaba en ello y me costaba dormirme. Pero tengo ya muchas tablas, también como participante en Las Bodas de Isabel. No tengo miedo escénico.

¿Es de los peñistas que viven en la peña y no aparecen por casa en los tres días de fiesta?

Soy muy charanguero, me gusta más que la discomóvil. Pero ahora, por problemas físicos, aguanto poco.

¿Qué es lo que más le gusta de la Vaquilla?

Todos los actos me gustan, porque los he vivido desde pequeño. El toque del Campanico para iniciar las fiestas, la puesta del pañuelo y hasta la Salve si la da mi amigo Blas Sanz.

¿Y qué cambiaría si pudiera?

Hay una cosa que no me gusta, que es la idea que tiene mucha gente que llega de fuera de que esta es una fiesta para venir a emborracharse. Aparcan sus coches o caravanas a las afueras y no sabe qué es la Vaquilla, ni la viven ni la ven.