Psicologas de emergencia tras el derrumbe en Teruel: "Veías a la gente desorientada, llorando y tratando de procesar"

¿Alguna vez se ha preguntado cómo reaccionaría si perdiese todo lo que tiene de la noche a la mañana? La vida puede cambiar en tan solo unos segundos y, contra todo pronóstico, el ser humano se adapta. Pero, ¿cómo funciona la mente humana ante una situación como la vivida en Teruel?

Este martes 13 de junio, el impactante vídeo del derrumbe de un edificio de cinco plantas en la capital turolense no tardaba en copar espacios informativos en España. Las fuertes tormentas registradas en las últimas horas en Aragón, y en este caso en Teruel, provocaron la caída de una casa situada en el número 21 de la calle de San Francisco, suceso que, por suerte, no ocasionó daños personales. Al menos no a simple vista. La mente siempre suele ser la gran olvidada.

"He perdido todo lo que he construido en tan solo unos minutos", afirmaba, incrédula, una de las afectadas. Esta sensación de irrealidad se repetía en la mayoría de las personas que se acercaban hasta el centro de día de Santa Emerenciana, donde se habilitaba un espacio para la atención psicológica de estas familias. Por su tranquilidad y sosiego, las televisiones y toda fuente de información estaba "prohibida".

"Era importante no aumentar sus niveles de estrés y nerviosismo. La mayoría de la gente no podía creer lo que estaba pasando", destaca Sandra Onde, una de las dos psicólogas zaragozanas -junto a Marta Romance- desplegadas por el Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes (Gipec) del Colegio Profesional de Psicología de Aragón.

Su teléfono sonaba a las 12.30 del mediodía. "Nos han activado y ambas nos hemos ofrecido para desplazarnos hasta el lugar de los hechos", explica esta vecina de Botorrita. Ambas alternan su labor en el Gipec, en este caso del grupo 1, con su trabajo en consulta privada.

Sandra Onde y Marta Romance, psicólogas del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) C. I.

Una vez en el lugar de los hechos eran conocedoras de lo ocurrido. La mañana del martes, un vecino del edificio llamaba al 112 avisando de la aparición de unas grietas. Tras la valoración del equipo de bomberos, las 21 pisos de la casa -donde vivían 45 vecinos- eran evacuadas instantes antes del derrumbe. "Había cuadros de estrés y nerviosismo, y sobre todo mucho miedo, preocupación por las pérdidas e incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con ellos ahora", explica Onde.

"La mayoría de ellos repetía que no podía entender lo que había ocurrido, algo normal en estos casos, y una sensación de irrealidad que puede durar varios días", añade la profesional. "Veías a la gente desorientada, llorando y tratando de procesar un evento tan traumático como este", añade Romance.

Pero, ¿es posible prepararse para un evento traumático de estas características? La respuesta es no. "Básicamente, tu cerebro reacciona como puede. Y cada persona es un mundo", advierte Romance, quien destaca el apoyo social y la gran cantidad de profesionales que se desplazaron hasta el lugar de los hechos para echar una mano.

El suceso no ha provocado daños personales

Todo apunta a que este derrumbe está relacionado con las fuertes lluvias registradas ayer en Teruel.

La escucha como mejor medicina

Al final, en estos casos, lo más importante para las personas que han vivido un situación de estas características es poder expresarse. "Si puede ser con un profesional, aunque también con un amigo, la familia, el entorno. Necesitan hablar", destaca Romance. Y es que las consecuencias de lo ocurrido podrían prolongarse durante varias semanas, por eso, en los casos en los que se considere necesario, es importante buscar ayuda de un profesional.

"Muchas de las personas afectadas pasarán la noche en un espacio habilitado, tardarán varios días en poner en orden sus vidas", añaden. Un proceso lento que requiere de paciencia y de tiempo para asimilar.