El PAR apuesta por una “coalición aragonesista” para las Elecciones Generales

El secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha reconocido este miércoles que estaría “encantado" de hacer una coalición aragonesista con la que concurrir a las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 23 de julio.

En una rueda de prensa previa al último pleno de la DPT, de la que es vicepresidente, Izquierdo ha adelantado que el PAR va a optar a presentarse, “no sabemos si solos o en coalición; y si es así, ni con quién”.

Alberto Izquierdo ha anunciado que “esta misma mañana me ha llamado una fuerza política que no voy a desvelar, porque pueden estar interesados en que vayamos juntos a las generales”, y ha insistido: "a mí me encantaría hacer una coalición aragonesista, son cosas de las que hay que hablar”.

Izquierdo ha asegurado que el PAR “va a explorar todas las opciones, desde ir solo hasta ir con otros partidos políticos si llegamos a acuerdos”.

“Lo que tenemos claro es que el Partido Aragonés sí debe estar en las elecciones, la coalición aragonesista es una buena opción, pero hay quien es más de izquierdas que aragonesista”, ha indicado.

Izquierdo ha reconocido que "hay otros partidos que están defendiendo una opción territorial en Madrid, como Aragón Existe, pero no hemos hablado con ellos, nosotros queremos poner en marcha una candidatura por Aragón en la que pueda caber mucha gente”, ha concluido.