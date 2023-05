Emma Buj constituirá el equipo de gobierno de inmediato para afrontar la Vaquilla

La alcaldesa de Teruel, la popular Emma Buj, ratificada en las urnas el pasado domingo al conseguir la mayoría absoluta del Ayuntamiento con 11 concejales, cuatro más de los que tenía, da los primeros pasos para configurar un equipo de gobierno monocolor. Buj señaló que, tras la constitución de los ayuntamientos el próximo día 17 de junio, nombrará a los delegados de las distintas áreas con el objetivo de que todos estén operativos en las próximas fiestas de la Vaquilla, que tendrán lugar del 7 al 10 de julio. Aunque las concejalías más directamente implicadas son las de Fiestas, Tráfico y Limpieza, la alcaldesa quiere completar todo el organigrama previamente a los festejos.

Emma Buj, con las manos libres para formar el equipo de gobierno, mantiene un contacto "permanente" con los 10 concejales de su grupo para "explicar el funcionamiento del Ayuntamiento" a los novatos y "escuchar a todo el mundo" antes de asignar las competencias de gestión. Buj ha encargado a los servicios municipales un informe sobre las distintas áreas y sus funciones de cara a una posible reorganización. Anuncia que tras la constitución del Ayuntamiento se reunirá con todos los grupos "de menos a más representación" -Teruel Existe, con cinco ediles; PSOE, con tres; y Vox, con dos- para concretar aspectos como la composición de las comisiones informativas y quién preside la Comisión de Hacienda, que, como es tradición, corresponderá a la oposición.

El cabeza de lista del segundo partido más votado, Teruel Existe -con cinco concejales-, Enrique Marín, afirmó por su parte que, en el hipotético caso de que el PP les ofreciera formar parte del equipo de gobierno "estudiaría" la propuesta. Marín adelantó que pedirá una reunión con Buj para ofrecer su colaboración para sacar adelante proyectos que el nuevo partido considera "interesantes", como crear una empresa municipal para la prestación de servicios o conectar la ciudad con la vega del Turia y adaptarla con zona verde. Advirtió, también, de que, desde la oposición, velará para que el PP "cumpla lo que ha prometido" en campaña electoral.

El candidato a la alcaldía por Vox, Alejandro Nolasco, satisfecho de haber pasado de uno a dos concejales, expresó su temor a que el PP "pase el rodillo" y no reparta competencias con el resto de los partidos ni tenga en cuenta sus proyectos. "Sería desmoralizante", subrayó Nolasco.

Rosa López Judería, en la noche electoral de Teruel Javier Escriche

López Juderías: "Los populares traerán involución a la capital"

Aunque todavía abatida por los malos resultados que su candidatura ha obtenido, Rosa López Juderías, cabeza de lista del PSOE al Ayuntamiento de Teruel, trataba ayer de reaccionar y mirar hacia adelante. La formación, con cinco concejales en la pasada legislatura, se ha quedado solo con tres ediles y se sitúa como tercera fuerza política por primera vez en su historia en la capital turolense, pues siempre ocupó la primera o la segunda posición.

"Ahora hay que seguir trabajando; nuestro proyecto de ciudad para las próximas generaciones es muy ilusionante y tenemos que ser proactivos para volver a ganar la confianza de los ciudadanos", manifestó, sin dejar de lamerse las heridas.

López Juderías opinó que un equipo de gobierno formado solo por el PP en el Ayuntamiento de Teruel "traerá involución a la ciudad". Subrayó que el PSOE se queda como "única fuerza política de carácter progresista en el Consistorio y con muy poca voz".

Asumió que los resultados han sido "muy malos" para el PSOE y atribuyó la pérdida de concejales a la irrupción de Teruel Existe en el tablero político y a la concentración del voto de centro en el PP. A su juicio, el balance electoral "también es malo para los ciudadanos, porque Teruel no logrará el desarrollo que merece". A pesar de la debacle, López Juderías no se ha planteado renunciar a su sillón de concejal en Teruel. "No he pensado en nada de eso, no puedo valorarlo ahora", declaró.

Todavía han sido peores los resultados para el PAR, que desaparece del salón de plenos tras 40 años con representación municipal, en la pasada legislatura con dos concejales. La candidata a la alcaldía por esta formación, Eva Fortea, que ha pagado las divisiones internas del partido, anunció que los órganos de decisión de la formación se reunirán para ver las opciones que hay "a la hora de seguir trabajando por Teruel y Aragón".