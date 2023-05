El Miteco aprueba la declaración ambiental para electrificar el tren entre Teruel y Sagunto

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) aprueba la declaración de impacto ambiental para electrificar la línea ferroviaria entre Teruel y Sagunto (Valencia). La autorización, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, supone un paso más en le ejecución del plan director para la modernización de tren en la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, dotado con 450 millones de euros.

El aprobado ambiental afecta a los 103 kilómetros que separan Teruel de Sagunto, mientras que el tramo desde la capital turolense a Zaragoza está ya en ejecución.

Las mejoras previstas entre Teruel y Sagunto, que no comportarán cambios de trazado, no causarán impacto ambientales relevantes según el Miteco, que impone, no obstante, una sería de medidas correctoras o preventivas, como la protección de dos lugares de interés geológico en la capital turolense: un yacimiento de teruelitas y la falla de Concud.

También establece la obligación de instalar dispositivos anticolisión para los pájaros en determinados sectores de la línea eléctrica que abastecerá a la línea ferroviaria. El proyecto contempla dos subestaciones eléctricas, en La Puebla de Valverde y Segorbe (Castellón).

La aprobación de la declaración de impacto ambiental de la electrificación ha sido anunciada este viernes por la consejera de Presidencia y cabeza de lista a las Cortes por la provincia de Teruel, Mayte Pérez, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la campaña electoral que hoy termina.

Ha calificado la autorización ambiental del proyecto como una "magnífica notícia" que "ejemplifica" el compromiso del Gobierno con la provincia. Pérez ha señalado que, con este nuevo paso para la modernización de la línea ferroviaria, está "más cerca que nunca" la posibilidad de conectar Zaragoza con Valencia pasando por Teruel con un tren "propio del siglo XXI" .

Mayte Pérez: "Una campaña propositiva"

Para la candidata, la campaña socialista ha destacado por su carácter "propositivo" y por presentar al PSOE aragonés como un partido "con voz propia" que es "capaz de reivindicar las necesidades de Aragón y de Teruel". Ha recordado que su partido ha celebrado más de 100 actos electorales, de los cuales 50 han sido mítines, y ha presentado candidatos "solventes, con rigor y comprometidos con la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos".

Ha acusado al PP de poner en peligro los servicios públicos y ha puesto como ejemplo que "no se compromete a mantener las escuelas rurales con menos de seis alumnos". Según ha indicado, de cerrarse los colegios que no alcancen este número de niños, la provincia perdería 40 centros educativos.

Mayte Pérez ha defendido la gestión de la DGA respecto a la ciudad de Teruel, con un Ayuntamiento gobernado por el PP que, a su juicio, no ha actuado con "lealtad" al Gobierno aragonés. Ha indicado que durante las dos últimas legislaturas el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) ha invertido 118 millones de euros en la ciudad, un dato que ha contrapuesto con los cuatro millones de las dos últimas anualidades gestionadas por el gobierno que presidió la popular Luisa Fernanda Rudi.

Ha señalado que, mientras las obras del Museo de la Batalla de Teruel se han tenido que detener por falta de licencia de obras, el Fite destina dos millones de euros para reconvertir el antiguo COAM en centro social de San León.