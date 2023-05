Desestimada la impugnación del Partido Popular al censo de Orihuela del Tremedal

La delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral de Teruel ha desestimado la impugnación presentada por el representante general del Partido Popular en Teruel en el censo de Orihuela del Tremedal, “al no detectarse irregularidades”.

Tras conocerse la resolución, el secretario general del Partido Aragonés y candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reclamado al presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste, que pida perdón por "mentir una vez más, por difamar y atacar a un partido", el PAR, "que lo único que hace es trabajar por los aragoneses, no como él que solo trabaja por sus intereses".

"Una vez más se demuestra que los tramposos, que los mentirosos ya están en el Partido Popular", al que Izquierdo ha calificado como "el partido más corrupto de Europa, no lo digo yo lo dice la Justicia”, y ha indicado que “el señor que habla de honestidad salió en una rueda de prensa junto a una señora que ha sido condenada por alzamiento de bienes, esa es la honestidad del Partido Popular".

Por su parte, el alcalde de Orihuela del Tremedal y candidato del PAR a la reelección, Rafael Samper, se ha mostrado "dolido" por la imagen que el PP ha dado del municipio, y "las mentiras" para "desestabilizar las elecciones".

“Les pediría que fueran más sensatos, más conscientes y más realistas de las situaciones que vivimos los ciudadanos y no se dediquen a estas malas artes para intentar ganar unas elecciones”, ha manifestado.

Por su parte, el PP ha emitido un comunicado en que se reafirman sobre “las irregularidades detectadas con el objetivo de que en Orihuela se desarrolle un proceso electoral el próximo 28 de mayo con plenas garantías”, y han aclarado que la resolución no contradice la denuncia, en la que no se habló de un alza del citado censo, sino la sustitución de las bajas de los últimos cuatro años por personas que no cumplen los requisitos para ser empadronadas en la localidad.

El PP ha advertido de que “la Oficina del Censo Electoral se ha limitado a contestar que en aplicación de sus criterios estadísticos para el control de altas en censos electorales, no ha detectado ninguna situación de empadronamiento masivo e injustificado, y por ello desestima nuestra solicitud de control”.

Por su parte, la Oficina del Censo Electoral deja abierta la posibilidad del recurso contencioso administrativo para continuar la reclamación de estos hechos “puesto que lo denunciado por el Partido Popular es el empadronamiento irregular de personas que no cumplen a priori los requisitos administrativos mínimos para participar como vecinos residentes en las próximas elecciones municipales”, concluye el comunicado de los ‘populares’.

