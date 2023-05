Más de 200 agricultores turolenses llevan un mes sin regar porque el Alfambra baja seco

Más de 200 agricultores de municipios de la ribera del Alfambra no pueden regar sus cultivos desde hace un mes porque el río ni siquiera conserva el caudal ecológico establecido en el plan hidrológico. La sequía meteorológica en la zona, donde no ha habido precipitaciones desde principios de año, ha dejado prácticamente seco un cauce que depende solo de la lluvia, al no estar regulado por ningún embalse.

Los afectados trasmitieron este miércoles su preocupación por las pérdidas que puedan sufrir sus cosechas al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, quien se había desplazado a la localidad de Alfambra para explicar a los usuarios del río, en el transcurso de una reunión, el borrador del plan especial de sequías de esta demarcación.

"A este paso, nos vamos a tener que marchar de aquí; yo ya he perdido todo el cereal de secano y, con mucha suerte, perderé solo la mitad del de regadío", lamentó el presidente de la comunidad de regantes de Peralejos –una de las localidades ribereñas– y al mismo tiempo alcalde del municipio, Carlos López. Alertó de que también las balsas y fuentes en el monte están casi secas, una circunstancia que afectará a la fauna silvestre y la ganadería extensiva.

Otro agricultor, Joaquín Biel, de Villaba Baja, explicó que la falta de lluvias y de caudal en el Alfambra ha dejado sin riego sus chopos recién plantados y le ha obligado a renunciar a la siembra de varias parcelas ante la seguridad de que el cereal no prosperaría con tal carencia de agua.

Biel explicó que en los huertos "se están secando las verduras y no parece que vaya a haber fruta, a no ser que en junio se pueda regar al menos una vez". Añade que varios vecinos, él incluido, han optado por dejar pastar a los rebaños de ovejas en los campos de alfalfa ante la imposibilidad de obtener una cosecha.

"Queremos soluciones"

Los agricultores reclamaron de forma unánime a la CHJ "soluciones", en concreto, rescatar el antiguo proyecto del pantano de los Alcamines, surgido hace 80 años, pero jamás ejecutado. "Con un río sin regulación, dependemos de la lluvia y eso es inseguro", protestó Joaquín Biel. "Con la agricultura –agregó– hay que tener previsión y para eso es necesario disponer de un embalse".

A la reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar acudieron afectados de Villalba Baja, Tortajada, Galve, Jorcas, Alfambra, Orrios, Cuevas Labradas, Peralejos y Teruel, pues también en la capital provincial hay campos que se riegan con el río Alfambra.

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, aclaró que el motivo de la visita a Alfambra era mostrar el documento que establece medidas y acciones dirigidas a minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de los episodios de sequía, tal y como se ha hecho en otros puntos de la Cuenca del Júcar en la provincia de Castellón en las últimas semanas. Aclaró que eligió Alfambra como sede de la reunión "por los problemas que existen aquí, al estar sufriendo la sequía meteorológica".

Polo explicó que los agricultores de la zona del Alfambra se han encontrado con el problema de no poder usar la poca agua que va por el río a fin de respetar el caudal ecológico, una cuestión de difícil solución en un cauce que no está regulado por embalses.

El presidente de la CHJ manifestó que "podría ser el momento de pensar en un pantano" y agregó que quizá en la situación que vive la ribera del Alfambra "sí que tendría sentido hacer algo, no una presa enorme en una zona con demanda no muy alta, pero sí algo modesto adaptado a las necesidades del territorio".

En este sentido, Polo se comprometió a visitar en junio la zona del embalse de los Alcamines y a estudiar el proyecto, si bien advirtió de que existe en la provincia un antecedente que en nada ha ayudado a abordar ese pantano, como es que la presa de Mora de Rubielos, acabada hace más de 15 años, aún no está en funcionamiento.