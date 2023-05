El largo viaje Teruel-Madrid en autobús no gana usuarios pese a la bonificación

La dilatada duración del viaje en autobús de Teruel a Madrid -cuatro horas y 30 minutos con una veintena de paradas- y las escasas frecuencias de este transporte hacen que el bono lanzado por el Gobierno central para viajar gratis entre ambas ciudades si el usuario acredita que es un viajero recurrente esté teniendo una incidencia muy escasa en el itinerario, históricamente aquejado de poca demanda.

Fuentes de la empresa Samar, adjudicataria del servicio, señalan que el número de viajeros no ha aumentado con la puesta en marcha el pasado mes de febrero del billete bonificado y que, asimismo, muy pocos pasajeros –apenas un 5%– afirman haber obtenido esta credencial de viaje.

Las mismas fuentes de la compañía apuntan que los viajeros de la línea Teruel-Madrid no suelen realizar de forma habitual este desplazamiento, precisamente, porque en él se emplea casi toda la mañana o toda la tarde. "El bono no ha incentivado el uso de este transporte", señalan. Y ello a pesar de que el autobús es la única forma de ir a Madrid, al no haber tren de Teruel a la capital española, distantes 305 kilómetros.

El primer bus sale de Teruel a las 7.45 y llega a Madrid a las 12.15, con un plazo muy escaso para realizar gestiones, pues muchas de las Administraciones cierran a las 14.00. Además, ir y venir en el día es casi imposible, pues el autobús de vuelta a Teruel sale de Madrid a las 14.00, menos de dos horas después de que el viajero haya pisado Madrid. Muchos estudiantes se ven obligados a aguardar un puente festivo o las vacaciones de Navidad y Semana Santa para poder ir a casa porque el autobús sale de Madrid los viernes a las 14.00, sin tiempo para salir de clase y coger el bus, y tienen que esperar al sábado para viajar a Teruel –llegan a las 13.00– y salir de regreso a Madrid a las 17.00 del día siguiente.

El bono cuesta 65 euros y el Gobierno reembolsa la cantidad si se acredita que en un periodo concreto –ahora va de mayo a agosto– se han hecho un mínimo de 16 viajes. No obstante, aunque no se produzca la devolución, con solo tres trayectos ya sale a cuenta adquirir el vale, pues ir de Teruel a Madrid cuesta, desde el pasado mes de febrero en que subió el billete unos tres euros, 29,27 euros.

"Es más fácil ir a Londres"

Una joven de Teruel que ha encontrado trabajo en Madrid confesó ayer que no le compensa comprar el bono, aunque luego le resulte gratis, debido a que los escasos horarios del bus "me impiden ir a Teruel en los dos días libres que tengo a la semana". "Es más fácil ir de Madrid a Londres que a Teruel", lamenta. Una estudiante de Medicina explicó que ella sí ha comprado el bono, aunque "las casi cinco horas de viaje, con tantas paradas intermedias, lo hacen tan penoso que limito los desplazamientos todo lo que puedo".

Otro viajero que prefiere dar solo sus iniciales, A. C., y que se prepara en una residencia de Madrid para concurrir a unas oposiciones, explica que, siempre que puede, prefiere viajar a Zaragoza y de allí coger el AVE que va a Madrid, lo que le permite librarse de la "incomodidad" del autobús de línea regular.