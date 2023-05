Jesús Puerto: "Yo pago por poder trabajar; lo hago por salud mental"

Más de 50 años poniendo sonido a los principales eventos en Teruel. ¿No hay competidores o es empatía?

Hay cuatro empresas más, pero cuando empecé con la Fundación Amantes, Dinópolis o el Cine Marín, estaba yo solo y me siguen llamando. También es empatía. Y soy autodidacta. En realidad, soy profesor de EGB y diplomado en Historia Moderna.

¿Cómo se metió en el mundillo de la sonorización?

Iba con un grupo musical que se llamaba El Maquinista de la General, compramos un equipo grande y nadie se quiso poner a la mesa de sonido. Probé y me gustó. Primero, compaginaba mi trabajo particular con la sonorización de actos oficiales y conciertos y ya en 1995 me profesionalicé. La música me metió en el oficio.

¿Qué balance hace?

Complicado ser autónomo y vivir del sonido en Teruel. No me avergüenza decir que tuve que pedir dinero a mis padres para poder viajar a Viena y realizar allí un trabajo. Ha habido épocas muy malas para cobrar, pero he salido adelante. Y como siempre me quedo con lo bueno y no con los disgustos, el balance es muy positivo.

¿Cómo le ha sentado la Medalla al Mérito Profesional que le ha dado el Gobierno de Aragón?

A mis casi 72 años ya no me esperaba ningún reconocimiento.

Pues se suma a una larga lista: Medalla de Plata de Teruel, mantenedor de las Fiestas de la Vaquilla... Hasta el Ayuntamiento le rindió homenaje con un concierto de Pasión Vega en 2016.

Ahí fue porque me jubilé, pero a los once meses tuve que volver a estar en activo porque me iba de la cabeza. Que sepa la gente que yo pago por trabajar. Lo hago por salud mental.

¿Se puede estar tan enganchado al trabajo?

Sí, mi mayor virtud y mi mayor defecto es que soy adicto al trabajo. Hay quien dice que triunfar es trabajar en lo que a uno le gusta; si es así, he triunfado.

Y se ha metido a la gente en el bolsillo, o eso parece, al haber obtenido tantos premios.

Creo que en Teruel, sinceramente, se me quiere y es lo que más agradezco.

Hace saltar por los aires el dicho ‘nadie es profeta en su tierra’.

Exactamente. Además, que en Teruel te reconozcan algo en vida es poco frecuente.

¿Es cierto que sonorizó a Margaret Thatcher?

Sí, en una conferencia en Barcelona en 1999, pero también al periodista y escritor estadounidense Larry King y al que fuera primer ministro de Reino Unido, John Major. Me he recorrido medio mundo: Berlín, Londres, Cancún, Miami, Salvador de Bahía, Marrakech...

¿Quién le causó mejor impresión?

Con John Major en Berlín tuve una anécdota. Yo no hablaba inglés y, con un traductor, le insistía en que tenía que ponerle un micro de solapa, pero él pedía uno de atril. Al final, se echó a reír, me cogió el micro de solapa y se lo puso. Luego me enteré que veranea en la Costa Brava y habla perfectamente español. Terminada la conferencia, pasó por el control y me hizo el gesto de ‘me gusta’ con el pulgar.

¿Los famosos le van con exigencias?

Sí, pero cuando un famoso como Juan Perro sabe lo que pide, esa soberbia, entre comillas, se perdona. Lo que fastidia es cuando viene un ‘triunfito’ que no tiene ni idea y pide cosas inviables. No he tenido problemas ni con Montserrat Caballé. Cuanto más nivel tiene un artista, menos problemas da.

Estará harto de trasnochar.

Soy más ave nocturna. Lo que me cuesta es madrugar.

¿Cuál es su próximo trabajo?

Pronto inicio una gira con la ONCE por España que la acabaré con 72 años. He exigido un desfibrilador en el equipo técnico, ¡ja ja!

¿Con qué institución ha trabajado mejor?

He trabajado con un montón: la Generalitat Valenciana, la Generalitat Catalana, la Xunta de Galicia... Pero el que mejor ha funcionado de toda la vida para pagar ha sido el Ayuntamiento de Cella. En la época de Carmen Pobo, fue, ¡vamos!, yo lo ponía de ejemplo de buen pagador y puntual.

¿Tiene relevo generacional?

Mi hijo lleva la empresa muy bien, sabe más que yo y tiene la misma empatía con la gente.