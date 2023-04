Vivel del Río, en busca de gestores para su multiservicio

Vivel del Río Martín busca dos personas para llevar el bar y la tienda de su multiservicio rural. El ayuntamiento ofrece vivienda gratis, asumir los gastos fijos de luz del bar y la tienda y un contrato de trabajo a una de las personas como peón a tiempo parcial. Valorará la experiencia en hostelería y la disponibilidad de vehículo propio.

El Ayuntamiento señala a través de un comunicado que la localidad está bien comunicada al estar "al pie" de la carretera nacional N-211. Además, resalta que "la reciente reapertura del balneario de Segura de Baños, y la existencia de varias rutas y senderos turísticos en la comarca le confieren un atractivo turístico cada vez mayor."

Desde hace unos meses el pueblo se quedó sin los gestores del bar y tienda. En este tiempo, el Ayuntamiento ha aprovechado para reformar el bar y, una vez terminadas las obras, busca dos personas para gestionar el multiservicio rural, que consta de bar-restaurante, local social y servicio de comercio.

El Ayuntamiento ha publicado en el BOPT del 23 de abril, una convocatoria de concurso por procedimiento abierto cuyo plazo finaliza el 8 de mayo. Considera que "una tienda y un bar abiertos, generan la vida social del pueblo."

Con el fin de facilitar la implantación del multiservicio, se establece un periodo de carencia de un año, durante el cual no se pagará el canon, sino únicamente los gastos de luz, arbitrios y otros suministros. Además el consistorio pagará la parte fija del recibo de electricidad mensual tanto del bar como de la tienda.

La bonificación para el arrendamiento de vivienda propiedad del ayuntamiento es del 100 %, "lo que significa que no se tiene que pagar nada en concepto de alquiler", puntualiza la nota de prensa. El uso de la vivienda será gratuito "siempre y cuando la ocupe como vivienda habitual suya y de los familiares directos a su cargo, no así los gastos de electricidad, agua, calefacción, limpieza, etc., que correrán a su cargo."

También se ofrece la posibilidad de contratación al miembro de la unidad familiar que esté desempleado, como peón de servicios múltiples a tiempo parcial durante ocho meses. Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Vivel del Río Martín, con domicilio en calle Carlos Prast, nº 10, CP 44740 en horario de 09.00 a 14.00, o bien a través de la sede electrónica