Protesta en Teruel por el recorte de servicios ferroviarios: "Solo podemos ir a Valencia a comernos una paella y si la hemos reservado".

La estación de tren de Teruel ha sido escenario la tarde de este viernes de una manifestación para pedir más servicios ferroviarios. La protesta ha denunciado la desaparición durante la pandemia del tren que permitía ir a Valencia por la mañana y volver por la noche, pero también ha servido para reclamar la creación de un directo a Madrid y la ampliación del trayecto Cartagena-Sagunto-Teruel-Zaragoza hasta Bilbao.

La manifestación, convocada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril y el movimiento ciudadano Teruel Existe, se repetirá cada viernes a las 18.30, hora en que dos trenes se cruzan, uno procedente de Zaragoza y otro de Valencia. La acción ha sido reforzada con el envío de comunicados a los Ayuntamientos por cuyos términos pasa el tren y a los distintos partidos políticos, con el objetivo de que incluyan en sus programas electorales las demandas.

Los manifestantes han desplegado pancartas y han entregado folletos informativos a los viajeros. Uno de los carteles aludía a que la población turolense lleva esperando 122 años un tren a Madrid, pues nunca ha contado con esta conexión y ahora Teruel es la única capital sin ferrocarril con el centro administrativo del país. Aunque existe un proyecto para unir ambas capitales con un tren Talgo 730 híbrido, "a día de hoy no hay más que promesas", ha afirmado el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, Javier Cortés.

Cortés ha criticado igualmente que, al no haberse repuesto tras la pandemia el tren de ida y vuelta en el día a Valencia, los turolenses llegan ahora a la capital levantina cerca de las 14.00 y salen de allí con destino a Teruel a las 16.22, con solo dos horas y 48 minutos para hacer algún tipo de gestión.

"Con ese margen de tiempo, los turolenses solo podemos ir a Valencia en tren a comernos una paella y eso si la hemos reservado antes", ha denunciado otro de los miembros de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, Pepe Polo. "No podemos planificar ni un día de médicos o de compras o de playa, porque no cabe esa posibilidad, con lo cual la única solución es coger el coche particular y seguir contaminando", ha añadido.

Polo ha lamentado que este tren se suprimió, como otros muchos, durante la covid y ha sido el único que no ha sido repuesto. Ha recordado que el servicio registraba antes de 2013 en torno a 16.000 viajeros al año. Cuando poco después el servicio diario pasó a ser de días alternos, la media de pasajeros anual cayó a 2.700.