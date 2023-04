La Diputación de Teruel celebra San Jorge con un homenaje a la educación

Villarquemado ha acogido la edición de 2023 de la entrega de la Cruz de San Jorge con la que la Diputación de Teruel reconoce la trayectoria de personas y entidades de la provincia, y que este año han recibido el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra y el fundador y director del Colegio Menor San Pablo de Teruel, Florencio Navarrete, en lo que ha sido un homenaje a la importancia de la educación para la provincia de Teruel.

Tras Mora de Rubielos y Alcañiz, esta localidad ha sido la sede de esta gala que en esta legislatura se ha descentralizado para llegar a distintos puntos de la provincia, y que la Diputación ha querido además agradecer con la entrega de placas conmemorativas a representantes de los tres consistorios que la han acogido. Una fiesta que cada año sirve además para agradecer y destacar la labor que realizan los alcaldes y concejales de los municipios de la provincia, a los que la Diputación de Teruel presta un apoyo fundamental.

Así lo ha destacado en su intervención el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, que ha querido subrayar especialmente la importancia de la educación: “Es la herramienta que nos hace más iguales, que da la oportunidad desde la cuna de desarrollarte como persona y profesionalmente”.

“La educación es más fundamental que nunca en tiempos difíciles. Porque si en otro tiempo debíamos luchar frente al oscurantismo y la falta de información libre, ahora los niños y jóvenes se enfrentan a lo contrario, al exceso de información, aunque con los mismos peligros que siempre” ha resaltado.

Y también ha querido poner el foco en otro reto, la “visión que se traslada a los más jóvenes del mundo rural. Desde la provincia de Teruel debemos impulsar una visión del mundo rural distinta de la que se ha proyectado tradicionalmente. Los centros educativos siguen contando un relato distorsionado del mundo rural, que no esta beneficiando en nada a esta España de interior en la reivindicación de sus oportunidades y fortalezas. El conocimiento de lo rural debe estar en el currículum aragonés”.

En ese sentido, ha añadido: “La justa reivindicación de mejorar los servicios no debe llevarnos a dibujar una provincia de plañideras, de lamentos constantes. Porque nadie quiere vivir en un territorio gris, y nuestra provincia no lo es”.

Sobre quienes han recibido en este acto la Cruz de San Jorge, ha destacado su trabajo y su trayectoria pero “para quienes somos maestros, no hay premio que se equipare el cariño y admiración de sus alumnos”.

Rando ha entregado los reconocimientos junto al vicepresidente de la Diputación de Teruel Alberto Izquierdo. La directora del colegio, Lola Oriol, ha agradecido el “abrazo” que supone este reconocimiento para el colegio, que ha dedicado “a todos los que trabajan sin descanso por la educación pública de calidad” que trabajan con “pasión por ofrecer una educación de calidad a todos los alumnos y alumnas, independientemente de donde residan”.

Además, ha recordado las 39 localidades que han aportado alumnos al centro a lo largo de sus 40 años de historia, “en las que estarán celebrando este premio” y ha destacado el trabajo de la comunidad educativa del centro, que lleva décadas “sembrando inclusión en mayúsculas”. Citando palabras del director de la revista Turia, Raúl Carlos Maicas, recientemente homenajeado con el Premio Aragón y con versos de José Antonio Labordeta, ha querido subrayar la importancia de la educación y la cultura para una sociedad libre, y la inclusión para la igualdad.

Oriol también ha felicitado en su intervención al otro homenajeado este año con la Cruz de San Jorge, Florencio Navarrete, que ha estado acompañado por algunos de los alumnos que estudiaron en el Colegio Menor San Pablo que fundó y dirigió én Teruel, desde 1966 a 1988.

Navarrete formó a cientos de escolares de toda la provincia, dando lugar a finales de los setenta a la conocida como Generación Paulina, entre la que destacan figuras como Joaquín Carbonell y Federico Jiménez Losantos. Además, entre su equipo docente, Navarrete contó con profesionales tan ilustres como José Antonio Labordeta, José Sanchis Sinisterra o Eloy Fernández Clemente. A sus noventa años, Navarrete continúa reuniéndose periódicamente con sus ex alumnos, en los denominados Encuentros Paulinos.

El homenajeado también ha resaltado la labor de colegios como el Gloria Fuertes y ha destacado la importancia de la educación en esta tierra. Ha recordado cómo nació la idea de crear el colegio, que surgió de su experiencia en una residencia en Madrid en sus tiempos de estudiante y después, de la colaboración con la comunidad educativa del instituto Ibáñez Martín, hoy Vega del Turia, para poner en marcha multitud de actividades culturales.

Los becados que llegaban de los pueblos “venían dispuestos a aprender, eran esponjas vivientes, no tenían límites, no he tenido alumnos jamás como estos tan deseosos de hacer muchoas actividades y además estudiar y mantener la beca”.

Ha recordado que eran los propios alumnos los que se organizaban para gestionar el centro y otras anécdotas de aquellos tiempos, para acabar compartiendo el premio: “Si tengo algún merecimiento se lo debo al trabajo ,la ilusión y la entrega de nuestros alumnos y alumnas”

Durante la gala, conducida por Chema López Juderías, ha habido además un recuerdo a la candidatura de la Jota como patrimonio inmaterial de la Unesco y a través de las actuaciones de Frank Gallego, Coco Balash y Sara Soriano. Además, se ha recordado a premiados con la Cruz de San Jorge, fallecidos el último año Damián Iguacén, Juan José Sanz Jarque y Eloy Fernández Clemente. En la gala también se ha entregado un reconocimiento por su labor a los trabajadores jubilados de la institución.