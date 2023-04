La Lotería deja 600.000 euros en la capital turolense: "Cuando me he enterado del premio, me he puesto a temblar"

El primer premio de la Lotería Nacional ha dejado este sábado en la capital turolense 600.000 euros. El número agraciado, el 06547, ha sido vendido en la Administración de la calle Padre Tomás Lozano, cuya responsable, Conchi Morillas, no cabía en sí de alegría.

"Cuando me he enterado del premio, me he puesto a temblar. ¡Qué satisfacción repartir dinero entre mis clientes! Estoy muy contenta", ha dicho, mostrando un gran cartel con el número premiado en la puerta de su Administración y con una sonrisa de oreja a oreja.

Morillas ha explicado que el dinero ha recaído en seis clientes fijos de su establecimiento. La mayoría se ha llevado 60.000 euros al haber comprado solo un décimo, pero algún otro recibirá el doble, por comprar dos papeletas.

Llamada por teléfono a los ganadores

"Les he llamado a todos y les he dicho que guarden bien el décimo y que podrán cobrarlo a través del banco, no hace falta que pasen por aquí", ha explicado Conchi Morillas.

Se da la circunstancia de que esta céntrica Administración de Lotería está abonada desde hace años al 06547, por lo que siempre se puede adquirir en la ventanilla esta combinación numérica ganadora. No es la primera vez que esta turolense reparte premios. Hace un mes dio otro de 40.000 euros a un cliente que obtuvo 14 aciertos en la Quiniela y hace algunas navidades repartió parte del Gordo.

Ha dicho que se alegra mucho del premio, no solo por sus clientes, sino también "por la ciudad de Teruel entera", ya que supone que comercios y otros establecimientos o empresas se beneficiarán indirectamente de esta inyección de dinero fruto del azar.

Segundo premio en Zaragoza

El sorteo de este sábado también ha llevado la suerte a Zaragoza. En la administración número 24 de la capital aragonesa, situada el paseo de Fernando el Católico, número 8 se ha vendido parte del segundo premio del sorteo. Este ha recaído en el 23.538, premiado con 120.000 euros al número.