Teruel, capital filatélica durante cinco días al mostrar las mejores colecciones de sellos de España

Teruel es desde este miércoles y hasta el próximo domingo la capital de la filatelia al haber sido elegida como sede de los dos encuentros más importantes del año para los aficionados a los sellos, la Exposición Filatélica Nacional (Exfilna) y la Exposición Juvenia. Se espera que ambos acontecimientos atraigan estos días a miles de personas que podrán disfrutar en la ciudad de las mejores colecciones de sellos de España.

Los espacios destinados a las exposiciones filatélicas han registrado este miércoles, desde el momento en que han abierto sus puertas, una gran afluencia de público. El edificio del Banco de España, en el que se muestran los fondos más valiosos, se ha llenado pronto de apasionados por los sellos que recorrían pausadamente el itinerario para no perderse el contenido de ninguna de las vitrinas.

La carpa de la Glorieta, en la foto, dedicada al coleccionismo, ha recibido decenas de visitantes. Antonio García/Bykofoto

Allí pueden verse sellos y cartas desde el siglo XIV al XIX, así como los franqueos que se utilizaban durante los reinados de Carlos I y Felipe II –de 1519 a 1598– y una serie de estampillas de la Guerra Civil, entre otras piezas. El material permite recomponer la historia de la correspondencia en España, tal y como destacaban algunos visitantes.

"Hay piezas únicas muy interesantes, es una exposición para verla con calma", explicaba José Moreno, un vecino de Teruel. Otro visitante, Bienve Jiménez, aficionado a los sellos, destacaba que estos "siguen moviendo mucho dinero". José Ángel Montón, que durante 40 años regentó un estanco en la ciudad, no ocultaba su admiración por los fondos expuestos: "He vendido millones de sellos a lo largo de mi vida y siempre me he sentido atraído por este mundillo; se aprende mucho", afirmó.

La carpa de la Glorieta, donde se exponen todas las emisiones filatélicas de Teruel y colecciones de postales antiguas, ha recibido decenas de escolares que han disfrutado de la exposición.

El día ha comenzado con la presentación en el Ayuntamiento de los tres sellos de Correos conmemorativos de la edición de Exfilna y Juvenia en Teruel, dedicados al arte mudéjar, los Amantes y los dinosaurios. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj; la directora de Filatelia de Correos, Leire Díez; y los presidentes de la Federación de Sociedades Filatélicas en España y Aragón, José Antonio Arruego y José Ángel Campo, han sido los encargados de dar a conocer estos sellos que a partir de ahora circularán por todo el mundo.

Ante un salón de plenos repleto de público, Emma Buj ha presumido de formar parte de una ciudad "muy acogedora" en la que "todos los eventos que se han celebrado han salido bien".

José Antonio Arruego ha destacado que es la primera vez que coinciden en una ciudad Exfilna y Juvenia, además del V Campeonato Europeo de Maximofilia, lo que atraerá a mucho público. Y ha agregado que la emisión de sellos y matasellos especiales para Teruel será una buena propaganda para la ciudad.

José Ángel Campo ha expresado su "orgullo" por el hecho de que Exfilna y Juvenia se celebren en Teruel y ha afirmado que ambos eventos han creado "un buen ambiente" en la ciudad.

Leire Díez ha reseñado que la filatelia "une territorios" y que los sellos constituyen la red "que más expresa en un pequeño espacio", llegando a muchos lugares y dando lugar a una afición que se transmite de mayores a jóvenes.