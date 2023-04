Médicos y vecinos de Teruel piden un bus ágil que evite coger el coche para ir al futuro hospital

Médicos, empresarios sindicatos y vecinos reclaman al Ayuntamiento de Teruel que el futuro hospital cuente con un servicio de transporte urbano ágil, con el fin de que profesionales sanitarios, pacientes y familiares prescindan al máximo del uso de su vehículo particular para ir al centro, situado en el extrarradio, a 3,5 kilómetros del casco histórico.

A diferencia del actual Obispo Polanco, que no tiene parquin al estar rodeado de calles, el nuevo hospital contará con 797 plazas de aparcamiento –30 de ellas para personas con problemas de movilidad–. Sin embargo, para algunos colectivos este aforo podría resultar escaso, pues solo la plantilla de profesionales suma 867 personas.

El presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Jesús Martínez Burgui, considera que la capacidad del área de aparcamiento es "un poco justa". Explica que, si bien los trabajadores acudirán al nuevo hospital por turnos –el de mayor afluencia será el de la mañana con entre 400 y 500 profesionales– a ellos hay que sumar los pacientes de ingreso –200– y consultas externas, los alumnos de la Escuela de Enfermería, técnicos de reparación de aparatos y proveedores, entre otros, con horas punta en el cambio de turno en las que coincidirán los que llegan y los que se van.

En la misma línea, desde el sindicato médico Cesm afirman que existe "incertidumbre" sobre si la amplitud del parquin será la necesaria, lo que, a juicio de la organización, hace "imprescindible" que haya un buen servicio de autobús, "con una elevada frecuencia y recorridos ágiles".

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel, Pepe Polo, defiende igualmente la puesta en marcha de un transporte urbano rápido "si se quiere que la población no use mucho el coche". En su opinión, del buen funcionamiento de la red de autobuses públicos dependerá que el parquin no se quede pequeño.

El presidente de la Confederación de Empresarios (Ceoe) en Teruel, Juan Ciércoles, expresa su confianza en que las dimensiones del parquin serán fruto de estudios y comparativas de población con otros hospitales ubicados en la periferia de ciudades, pero subraya que esta infraestructura no debe servir para reemplazar "a un servicio de transporte público de calidad". Este parecer lo comparte también el secretario del sindicato UGT en la provincia, Alejo Galve.

El concejal de Transporte en el Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado, manifestó este jueves que, "obviamente", cuando el nuevo hospital entre en funcionamiento, "habrá que llevar el autobús hasta allí", modificando las líneas existentes si se trata de la misma concesión o incluyendo el recorrido si entra en vigor un nuevo pliego de condiciones. No obstante, el Consistorio no ha concretado todavía la frecuencia con que funcionarán los autobuses.

Luz verde a los accesos

Este jueves la DGA aprobó definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel necesaria para realizar los accesos al futuro hospital, lo que deja el camino libre para que se inicien las obras. Desde el Gobierno aragonés anunciaron que, tras este trámite, comenzarán a dar los pasos precisos para licitar "lo antes posible" los trabajos.

Juan Carlos Cruzado consideró que "hay tiempo" para que se construyan los accesos antes de que el hospital entre en servicio –las obras terminan a finales de 2023, pero aún faltará el equipamiento–, si bien reprochó a la DGA haber dejado "para el final" los trámites.