Rosa López Juderías: "Mi prioridad en la alcaldía de Teruel será recuperar el complicidad con la DGA"

Lo primero que hará Rosa López Juderías, cabeza de lista del PSOE al Ayuntamiento de Teruel el próximo 28 de mayo, si consigue la alcaldía será “hablar con todos los funcionarios” del Consistorio para conocer la situación municipal e, inmediatamente a continuación, descolgar el teléfono y llamar al presidente del Gobierno de Aragón, “independientemente” de quien ocupe ese cargo, para asegurarse la cooperación con el Gobierno aragonés.

La candidata lamenta que, “evidentemente”, no existe colaboración entre el actual equipo de gobierno PP-Cs y la DGA, una cooperación que es “imprescindible” para el desarrollo de la ciudad. Culpa de la falta de sintonía al Consistorio, porque el presidente aragonés, Javier Lambán, y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, tienen “muy presente” a Teruel.

La cabeza de lista socialista ha adelantado este viernes cuáles serán sus primeras acciones si consigue el sillón de la alcaldía dentro de la charla mantenida con el director de HERALDO, Mikel Iturbe, celebrada en la Cámara de Comercio de Teruel en el ciclo Conversaciones Electorales. López Juderías ha explicado también sus prioridades programáticas para el gobierno municipal, que pasan por tener “una ciudad ordenada, cuidada, limpia y en la que todos tengan cubiertas sus necesidades básicas”. Ha contrapuesto sus aspiraciones con una ciudad que, a su juicio, está sucia y no ha ordenado su urbanismo. “No hay Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por lo tanto no hay una estrategia de ciudad”, ha puntualizado la candidata socialista.

A la hora de precisar proyectos concretos que piensa desarrollar, ha apuntado a la promoción de viviendas de protección oficial para jóvenes, el apoyo al tejido empresarial -4.500 empresas están radicadas en la Comarca de Teruel- y el aprovechamiento del patrimonio.

Ha señalado que el deterioro de los pavimentos y de las luminarias del paseo del Óvalo, diseñado por David Chipperfield -que acaba de ser galardonado con el Premio Pritzker, el Nobel de la arquitectura-, es el “paradigma de una ciudad que no se cuida”. Ha aclarado que si el gasto en conservación del patrimonio es constante no comporta grandes inversiones pero si se se descuida el coste puede dispararse. Su receta: “Cuidado y mantenimiento del patrimonio. Si se mantiene en el tiempo, la inversión no es fuerte”.

Desde su experiencia, como gestora del patrimonio -fue gerente de la Fundacion Amantes desde su constitución hasta la prejubilación-, afirma que el legado patrimonial es “un recurso económico de primer orden”.

"La alcaldesa desprecio al Torico"

En respuesta a una pregunta del entrevistador, Rosa López Juderías se ha referido a uno de los asuntos más impactantes de la legislatura que ahora termina, la caída de la estatua del Torico el pasado mes de junio y los graves daños que sufrió. Para la candidata socialista, la caída de la emblemática escultura “nunca debió de suceder” y si terminó estrellada contra el pavimento fue por una “negligencia”.

Tiene muy claro, que si hubiera sido alcaldesa en aquel momento, hubiera actuado de forma muy distinta, empezando por acordonar el lugar del siniestro para estudiar sus causas y poder recoger los fragmentos que saltaron arrancados de la pieza con el impacto. También discrepa frontalmente de la política de comunicación seguida por la actual alcaldesa, la popular Emma Buj, tras el suceso. “Debió ser más humilde y reconocer que las cosas no se hicieron bien y, después no debió intentar desviar la atención al decir en la prensa nacional que el Torico era falso. Lo trató con desprecio”.

Anuncia también que mantendrá su voluntad permanente de “escuchar” a la sociedad para conocer sus inquietudes, una fórmula que ya ha puesto a funcionar como candidata al crear una web para recibir las propuestas de la ciudadanía. Por el momento, las aportaciones recibidas giran en torno a la limpieza, la movilidad, la atención a la discapacidad y la atención a los barrios rurales, temas a los que piensa dedicar su atención en el Ayuntamiento.

La candidata afirma que no está “nerviosa” por los resultados de las encuestas, que apuntan a un PSOE a la baja en Teruel. Adelanta que ante un panorama sin mayorías absolutas, está dispuesta a pactar con todos los grupos que respeten los valores socialistas de “libertad, justicia y solidaridad”. Aclara que no descarta pactos con el centro, la derecha o la izquierda, aunque considera que “no es el momento de hablar de acuerdos” ni es una cuestión que puede decidir personalmente. Respecto a la gran novedad de los comicios, la participación de Teruel Existe, considera que los resultados que está formación obtuvo en las Elecciones Generales de 2019 -fue la más votada en la provincia- “no son extrapolables” a las próximas municipales.

No le duelen prendas al hora de valorar la capacidad de trabajo de su principal rival por la alcaldía, la actual alcadesa, Emma Buj, con la que trabajó durante “muchos años” como gestora del Mausoleo de Los Amantes, pero le reprocha que trabaje más pensando “en acrecentar los votos del PP para repetir” que “en el concepto de una ciudad que debe crecer estratégicamente”.

Público asistente a las Conversaciones Electorales con la candidata socialista por Teruel Rosa López Juderías, Javier Escriche

Pero Rosa López Juderías vivirá la situación personal más singular derivada de las elecciones como consecuencia de su enfrentamiento por la alcaldía con su cuñada Eva Fortea, cabeza de lista por el PAR. La candidata socialistas afirma que la relación familiar seguirá “igual” que hasta ahora, pero añade medio en broma medio en serio que las dos cuñadas-candidatas ya se disputan el voto del hermano de López Juderías y marido de Fortea.