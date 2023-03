El Pamesa Teruel Voleibol recibe al colista con el objetivo de asegurarse la tercera plaza

El Pamesa Teruel Voleibol se enfrenta este sábado a partir de las 18.00 en el pabellón Los Planos al Rotogal Boiro, un equipo en la última posición en la tabla al que los aragoneses intentarán derrotar para llevarse los tres puntos y amarrar bien el tercer puesto que ocupan.

A los turolenses les interesa afianzarse en su peldaño y distanciarse del que viene detrás, el Melilla Sport Capital, en cuarta posición a solo cuatro tantos. Aunque en los play off -a la vuelta de la esquina con solo dos encuentros pendientes- volverán a batirse todos los equipos de la liga, los cuatro primeros en la clasificación disfrutarán del factor cancha, de modo que el choque decisivo -gana el mejor a tres partidos- se jugará en su terreno. Además, los conjuntos que encabezan la tabla se cruzan en primera instancia con los más accesibles, lo que facilita la superación de fases y la llegada a la gran final.

Por suerte, el Pamesa ha dejado atrás la epidemia de gripe y lesiones que padeció en los días siguientes a la Copa del Rey y que le costó perder el partido en casa frente al Guaguas canario el pasado 4 de marzo. Esta semana, todos los jugadores han entrenado sin problemas a excepción de Mariano Vildósola, que arrastra molestias musculares y que en el encuentro de este sábado permanecerá en el banquillo como reserva.

“Hemos recuperado la armonía en el equipo y queremos abordar el partido contra el Rotogal con seriedad, con todo el respeto hacia el rival, como hacemos siempre, para seguir creciendo”, ha explicado el entrenador del Pamesa Teruel Voleibol, Maxi Torcello, quien, no obstante, admite que el conjunto turolense tiene complicado escalar posiciones en la tabla en lo poco que queda de liga, pues le separan cinco puntos del Río Duero Soria -en segundo puesto- y 15 del líder, el CV Guaguas.

El de este sábado será un partido en el que Torcello dará más minutos a los jugadores menos habituales en la cancha. “Se lo merecen por todo el trabajo que realizan cada semana entrenando y quiero que disfruten del tiempo que van a estar jugando”, ha afirmado.

El Rotogal Boiro, de La Coruña, aún no ha estrenado su casillero de puntos. El conjunto no ha logrado ser competitivo en esta liga y detrás podrían estar los problemas económicos que padeció el equipo al inicio de la temporada y que se tradujeron en la ausencia de algunos jugadores a los cuales se les esperaba y no llegaron.

El Pamesa espera contar en Los Planos con todo el calor de su afición en el penúltimo partido de la temporada, correspondiente a la jornada vigésimo primera. El choque siguiente, el que dará por finalizada la liga antes de que se inicien los play off, les reserva a los turolenses la oportunidad de volver a medir sus fuerzas con el Unicaja Costa de Almería, su eterno rival, al ser el conjunto con el que más veces ha peleado por los títulos importantes.