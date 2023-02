Ismael Sánchez: "Al médico rural lo primero que le piden es coche y carné con un pago irrisorio"

Tras 16 años como presidente del Colegio de Médicos de Teruel, no vuelve a optar al cargo en las elecciones ahora en marcha. ¿Por qué?

He cumplido los objetivos que me marqué con la Junta con la que me presenté. Son tiempos complicados para la sanidad y ya he dedicado bastante tiempo a la representación colegial. Conviene dar un paso al lado y dejar que otros compañeros asuman esta responsabilidad tan importante.

¿Y cuáles son esos objetivos cumplidos?

El compromiso con el desarrollo profesional -el médico debe liderar el proceso asistencial-, con el reconocimiento social del médico, con el sistema de salud, con la asistencia sanitaria equitativa y de calidad, y con los pacientes.

Ha vivido la evolución de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz desde que empezó a hablarse de ellos, allá por 2005, hasta ahora. ¿Le parece normal que aún no estén terminados?

La verdad es que debieron ir más rápidos. Siempre digo que si estas infraestructuras sanitarias hubieran estado en Zaragoza no hubiesen pasado por estas vicisitudes. Son obras muy complejas, es cierto, hay que diseñarlas con mucho cuidado y cuesta hasta que salen a flote, pero aún así.

¿Teruel es la gran olvidada?

No, no es eso lo que pienso, solo que creo que en otro lugar las obras se hubieran hecho de otra manera.

¿Le gusta cómo están quedando?

Creo que darán respuesta a las necesidades asistenciales de los turolenses y que ya estén en la fase final es para mí motivo de satisfacción. El de la capital tendrá una unidad satélite de radioterapia que evitará desplazamientos de los pacientes.

La Administración no escuchó su petición para que las habitaciones fueran individuales.

Así es, lo reivindicamos desde el principio, pero nuestro esfuerzo no fue eficaz. Nos hubiera gustado que todas fueran individuales, como en la mayoría de los nuevos hospitales de España. No era solo una demanda de los médicos sino que se sumaron colectivos sociales. Creo que el paciente está más a gusto en habitación individual.

La provincia lleva más de una década arrastrando el problema de la falta de médicos, ¿se ve luz por algún lado?

No hemos salido de la crisis. Quedan plazas de especialistas sin cubrir en hospitales y es peor la situación en Atención Primaria. No hemos hecho las cosas bien. Falta un registro fehaciente de cuántos médicos tenemos y cuáles son las necesidades por especialidad. La clave es saber cuántos especialistas y de qué especialidades necesitamos y formarlos.

¿Dónde cree que está el verdadero problema?

Hay más plazas que profesionales y estos elijen las más apetecibles: las de menor presión asistencial, las que les permiten hacer docencia, formarse, investigar, conciliar... Nadie quiere una plaza con diez guardias al mes, porque agota. Hay que redimensionar plantillas para posibilitar todo esto.

¿Es partidario de incentivar económicamente a los médicos que vayan al medio rural?

Por supuesto, pero no podemos atraer gente sin tener en cuenta a los que ya están. Ellos también merecen incentivos.

¿Qué le parecen los contratos mixtos -un médico reparte su jornada entre dos hospitales- para resolver parcialmente la falta de facultativos?

En la situación que estamos, cualquier cosa es buena para obtener esos compañeros que faltan. Pero esta solución no puede ser algo definitivo.

Ni siquiera les pagan el kilometraje por ir de un hospital a otro.

No está bien. Pero no están mucho mejor los médicos de Atención Primaria de zonas rurales. Allí lo primero que se les pide es el carné de conducir y el coche para desplazarse por las localidades y se les retribuye por ello de forma irrisoria. No hay sustitutos por baja médica o vacaciones y se tienen que cubrir entre ellos.

¿La DGA debería ir planificando las plantillas de los nuevos hospitales?

Ya debería haber empezado, porque cuesta mucho cubrir las plazas. Ahora bien, la cartera de servicios no variará mucho.

¿La profesión de médico está suficientemente valorada por la Administración y por la población?

Rotundamente, no. Estamos siempre al lado del ciudadano para ayudarle en su enfermedad y evitar que enferme, pero esto no está lo bastante reconocido social ni laboralmente.

¿Qué opina del documento marco elaborado por el Gobierno aragonés para el debate sobre la iniciativa aragonesa para la sostenibilidad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud?

Hay que felicitar al Departamento de Sanidad por la acertada y necesaria iniciativa. Nosotros hemos aportado ideas al documento. El Sistema Nacional de Salud necesita un cambio. Las administraciones deben trazar estrategias comunes a todo el país para dar respuesta a los problemas que lo están quebrando y esto se llama Pacto de Estado por la Sanidad, un pacto que impida el uso partidista del Servicio Público de Salud y en el que participen todos los agentes implicados. Confío y deseo que esta iniciativa la saque adelante el Gobierno de Aragón.