Una bellísima representación de la 'Muerte de Isabel' emociona al público, que abarrota Teruel

La recreación de la última y más sublime escena de la leyenda de los Amantes de Teruel, la ‘Muerte de Isabel’, ha emocionado este domingo al público, que llena cada rincón de la ciudad desde el inicio del fin de semana animado por el buen tiempo y por la belleza y el amor que desprende de la escenificación.

Ante una plaza de la Catedral con miles de personas y con el cuerpo de Diego de Marcilla colocado sobre un catafalco, Isabel de Segura se ha acercado misteriosa y cubierta con una capa por un pasillo central entre el público. Ha tenido que rogar a su padre que le permita acercarse al cadáver de su amado, rompiendo todos los convencionalismos de la época, pero una vez conseguida su bendición, la joven ha besado a Diego en los labios cayendo desplomada a continuación sobre los restos del que fuera su prometido.

Más de una lágrima se ha visto entre el público, que ha seguido con fervor la representación, acompañada de la música triste que el grupo Lurte ha interpretado para la ocasión. “Ha sido muy emocionante, he llorado, todo ha sido tan real, desde el vestuario a la decoración de la ciudad, que está preciosa, que me he metido de lleno en la historia”, ha confesado Claudia Peña, una joven de Zaragoza que ha venido con todas sus amigas.

Recorrido por el centro histórico

Los dos féretros, el de Isabel y Diego, han recorrido el Centro Histórico de Teruel hasta llegar a la plaza del Seminario, donde han recibido el último homenaje con una lluvia de pétalos de rosa y un canto templario, ‘Non nobis domines’, cuya melodía ha inundado todo el espacio y ante el que se han rendido los asistentes.

Finalmente, los actores que han dado vida a los Amantes, Sandra Grijalba y Elías Hernández, han ‘revivido’ y han salido al balcón del edificio del Seminario, donde han sido vitoreados por el público al grito de “¡Guapos!” y de "¡Vivan los Amantes!". Mientras la cantante María del Carmen Torres interpretaba una canción dedicada a Isabel y Diego, ambos actores se han dado un largo beso en los labios, el que sus personajes no pudieron darse nunca.

Una vez que el rapsoda Jesús Cuesta ha contado la leyenda de Isabel y Diego al estilo de los romances de ciego de siglos pasados, Sagrario Belenguer ha sido la encargada de leer la 'Oda a los Amantes', un texto que ha dedicado a su “queridísima Raquel Esteban’, la anterior directora de Las Bodas de Isabel de Segura -como se conoce a esta fiesta-. A continuación, ha habido una 'Invitación al beso' y los asistentes, entre ellos muchas parejas de enamorados’, se han besado.

"Han sido unas emociones indescriptibles al representar a Isabel de Segura" (Sandra Grijalbo, actriz)

"Han sido unas emociones indescriptibles al representar a Isabel de Segura" ha dicho después Sandra Grijalbo a los periodistas. Por su parte, Elías Hernández ha destacado la complejidad de interpretar a Diego muerto durante más de dos horas “teniendo que controlar la respiración y aguantando la tos”.

Bodas de Isabel 2023 en Teruel: funerales de Diego y muerte de Isabel Antonio García / Bykofoto

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha subrayado que esta edición ha conseguido "un récord de visitantes" debido "a la belleza que transmite esta representación". Buj ha considerado que el éxito es "colectivo" de todos los turolenses, "quienes ponen trabajo, pasión y corazón a todo lo que hacen".

La portavoz de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz, ha expresado su satisfacción por el resultado de la representación, que ha atribuido a que todos los actores y el resto de los cientos de personas que se involucran en la recreación "han dado el doscientos por cien de ellos mismos". No ha ocultado que poner en marcha la maquinaria de una fiesta tan genuina en el año de la vuelta a la normalidad tras la pandemia ha sido complicado.