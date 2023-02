"Ver la demolición de la chimenea de Andorra da ganas de llorar"

La destrucción de la chimenea de la central térmica de Andorra ha sido recibida este jueves con una mezcla de tristeza, resignación e indignación por los vecinos de la localidad, que veían desaparecer el símbolo de su economía durante medio siglo, además de un referente de su paisaje. Decenas de andorranos se han desplazado hasta los alrededores de planta de Endesa –algunos de ellos recorrieron varios kilómetros a pie– para presenciar el histórico momento.

Una vecina, María Trinidad Martos, ha reconocido que asistir a la demolición fue emotivo. Hija de un trabajador de la central eléctrica, critica la destrucción de la imponente salida de humos. "Me hubiera gustado que la mantuvieran en pie para construir un museo. Hubiera sido bonito para recordar a la gente que trabajó en las minas y en la propia térmica", explica.

Un exminero de Endesa también se ha lamentado de la destrucción de la emblemática estructura de hormigón, que, a su juicio, hubiera "merecido la pena conservar, porque, por su altura, era emblemática en Aragón, en España y en Europa". Este antiguo trabajador de las minas de carbón se ha desplazado expresamente a Andorra para asistir a la demolición desde Zaragoza, donde reside actualmente. Ha recordado que, cuando, en los años ochenta, llegó por primera vez a la localidad minera, "antes de ver al pueblo, lo que primero me llamó la atención fue esta chimenea".

Otro de los testigos de la destrucción de la torre ha lamentado la desaparición de un elemento que podría haber sido el principal reclamo turístico de Andorra. A su juicio, la monumental chimenea podría haber sido el eje de una ruta por instalaciones mineras de la comarca. "Ver desde el pie de la torre sus 343 metros de altura hubiera sido todo un espectáculo", añade antes de concluir que, lamentablemente, "a Endesa solo le interesa ahora instalar placas solares".

NOTICIAS RELACIONADAS Así caerá la chimenea de la central térmica de Andorra

También el Ayuntamiento intentó la conservación de la chimenea con un acuerdo plenario, pero, finalmente, la postura municipal no tuvo ningún efecto. El presidente del comité de empresa de la central cuando esta cerró sus puertas en junio de 2020 y actual teniente de alcalde, Alejo Galve, no ha querido asistir personalmente a la demolición de la torre, pero ha admitido que, al ver como se convertía en escombros a través de la televisión, se le "saltaban las lágrimas". Ha admitido que, tras la decisión firme tomada por Endesa, no había alternativa al derribo, que llega impuesto por "los nuevos tiempos". Demanda, no obstante, que la implantación de empresas alternativas al complejo minero y eléctrico sea "ágil".

El concejal añade que la decisión de demoler la chimenea la tomó Endesa y, aunque el Ayuntamiento pidió su conservación, le es "imposible" asumir con sus propios medios el coste de adecuación y mantenimiento.

La operación de derribo ha sido contestada por Teruel Existe, que ha realizado una concentración en las inmediaciones de la central para denunciar lo que considera un atentado contra el patrimonio industrial aragonés. El diputado de este partido en el Congreso, Tomás Guitarte, ha pedido "la dimisión" del consejero de Cultura, Felipe Faci, y de la directora general del Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón, por "no haber evitado" la destrucción de la torre, un elemento de "valor patrimonial muy importante". A su juicio, para salvar la torre, hubiera bastado con su declaración como Bien de Interés Patrimonial, pero está opción fue desestimada. Guitarte reprocha a Endesa mantener actitudes "de tipo colonial" al dedicarse a "extraer recursos" como el carbón o las energías renovables sin "comprometerse con el desarrollo del territorio".

También se ha pronunciado la diputada del PP en las Cortes de Aragón por Teruel Ana Marín, oriunda de una localidad minera. Marín se ha mostrado en una carta abierta "dolida" por la destrucción "de un símbolo de Andorra" tras descartar la propuesta popular de alargar la vida útil de la central hasta 2030. La parlamentaria lamenta que, ante la eliminación "sin contemplaciones" de la chimenea, la reacción del territorio afectado ha sido un "silencio demoledor".