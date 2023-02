Alcañiz rememora con una fiesta de época su protagonismo en el Congreso de Caspe

La fiesta de la Concordia de Alcañiz de 2023, que se celebrará del 10 al 12 de febrero con formato normalizado tras las dos ediciones marcas por la pandemia, reunirá a un centenar de recreacionistas para un enfoque que alcanza a Caspe, Monzón, Aguaviva y Tortosa. La conmemoración y la agenda de actividades vinculadas alcanzarán dimensión supracomarcal, incluso atravesarán las fronteras aragonesas, en una de las primeras citas en las que se plasmará el protocolo común de promoción turística, cultural y patrimonial que tienen en marcha Alcañiz, Morella y Tortosa.

Este lunes se han presentado todos los hitos de una celebración que dará comienzo este mismo viernes con una mesa redonda histórica que analizará el impacto de La Concordia en el parlamentarismo desde la Edad Media. Para el fin de semana está previsto el grueso de las representaciones, que se concatenarán en el entorno de la Plaza de España y la Torre Gótica junto con la Glorieta, a pie del Guadalope.

Y para el viernes 17 está prevista la clausura que, con la colaboración de la Fundación Giménez Abad, trae a Alcañiz una mesa de debate con la participación de destacados portavoces de Cortes de Aragón pertenecientes a todo el espectro político aragonés.

Un centenar de actores y voluntarios tomarán parte de las representaciones, en las que participan grupos de Alcañiz, Monzón, Caspe y participantes de Cataluña y Comunidad Valenciana.

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, repasa los actos vinculados a esta Concordia de 2023, que abandona definitivamente el formato de sesiones online de pandemia para dar paso de nuevo a la celebración completamente presencial tras los formatos híbridos de 2022. “Insistimos en que esta agenda de actividades trasciendan el impulso del propio Ayuntamiento, y sean lo más participativas y plurales posible”, refiere Abril. Y para ello, la recuperación de la presencialidad completa trae un enfoque complementario; las recreaciones serán interactivas, hasta el punto de que los asistentes podrán participar e interactuar directamente con los actores. Se trata de los llamados “espacios de recreación”, dos en total: junto a Plaza España, y junto al río, en la Glorieta.

Sobre estos espacios, cuatro ejes temáticos serán el elemento vertebrador del contenido de La Concordia, “que volverá a ser no sólo un evento cultural y social, sino un espacio de reflexión y estudio, de investigación y de didáctica. Queremos, además, que este año se perciba como un homenaje al parlamentarismo”, señala el concejal de Cultura. El primero de los ejes tratará sobre el parlamentarismo en la Corona de Aragón, mediante talleres, reconstrucciones y actividades que analizarán cómo se desarrolló la Concordia de Alcañiz, cuál fue su impacto en el parlamentarismo aragonés, y cómo sirvió de tronco original para el resto de símbolos clave de este parlamentarismo: las Cortes de Calatayud, el parlamento catalán de Tortosa y el Compromiso de Caspe.

Otro eje estudiarán con profusión las estructuras de poder del Aragón medieval, comenzando por la Corte real de Aragón: mediante talleres, reconstrucciones y otras actividades se hablará sobre la muerte de Martín I y la llegada al poder de Fernando I; la administración central y territorial del Reino de Aragón; y la corte de los reyes de Aragón y sus atributos de poder, en un momento esencial de la historia del reino. Asimismo, esta Concordia reflexionará sobre los espacios de poder, la ostentación y la escenificación del mismo, con especial atención a la indumentaria de la Baja Edad Media, la guerra y la tecnología militar, la caballería, el deporte y la propia determinación del ejercicio del poder.

“Volvemos a plantear un formato con una clara vocación pública, colectiva, en cuanto a espacios, a tiempos y al fomento de la participación de la gente”, explicita Jorge Abril, para llamar a la interacción a través de “una representación no como tal, no representación propiamente dicha, sino que queremos un museo vivo, un festival para sacar a la calle, a la vida diaria, este pedazo de historia que a Alcañiz nos puede dar un enfoque diferencial”. Es el cuarto eje conceptual de La Concordia, el que tiene que ver con la vida cotidiana medieval, la sociedad aragonesa en el siglo XV, que se centrará en la situación de las mujeres en la Baja Edad Media; la situación de las clases sociales: laboratores, oratores et bellatores en la época; la convivencia de religiones y culturas, centrada esta vez en la disputa de Tortosa y los judíos aragoneses; y un espacio dedicado a gastronomía, artes y oficios.

De hecho, para este martes se llevará a cabo una formación específica entre los establecimientos hosteleros de alcañiz para que conozcan la cocina, la elaboración de alimentos, la materia prima y la gastronomía medieval en el Reino de Aragón. “El objetivo es, de cara a posteriores ediciones de La Concordia, poder sacar a la calle también elaboraciones culinarias que recuerden ese periodo”. El enfoque final, la descentralización de escenarios, convertir Alcañiz en ciudad medieval con La Concordia. De momento, para este 2023 postpandemia habrá dos centros de referencia: el entorno de Plaza de España, “con la Torre Gótica, la Lonja, la propia plaza, la misma iglesia, Aquí estará la parte histórica, con las cápsulas de recreación”, explica Jorge Abril. Para las cercanías de la ribera, en La Glorieta, queda La Concordia más social y festiva, “con campamentos y actividades de dinamización”.

La Concordia de Alcañiz 2023 se inaugura este viernes, 10 de febrero, a las 19.30 horas con la mesa redonda: ‘El diálogo político en la Edad Media. ¿Qué supuso la Concordia de Alcañiz para nuestra historia?’. A cargo de los doctores por la Universidad de Zaragoza José Luis Corral, María Luz Rodrigo y Darío Español, en el Teatro Municipal. Para el sábado por la mañana, a partir de las 10.00 horas, un día completo de representaciones, cápsulas y actividades de dinamización en la ribera y en la plaza mayor alcañizana. El domingo por la mañana llega el desfile, la concentración de las mesnadas, y el torneo medieval. Y La Concordia finalizará el viernes 17 de febrero, a las 19.30 horas, también en el Teatro, con la mesa redonda: ‘Concordia y Parlamento’. A cargo del expresidente aragonés Santiago Marraco, acompañados de los parlamentarios Gustavo Alcalde, Carlos Val-Carreras, Bizén Fuster, Jesús Lacasa y Javier Sada.

La Concordia de Alcañiz fue el acuerdo de los representantes de la Generalidad de Aragón, reunidos en Alcañiz, y de la de Cataluña, reunidos en Tortosa, para establecer un procedimiento para elegir al sucesor del rey Martín I de la Corona de Aragón, muerto sin heredero. El acuerdo, alcanzado el 15 de febrero de 1412, dejó escrito que los diputados del reino y embajadores del principado decidirían una representación de toda la Corona de Aragón, formada por nueve emisarios, tres para cada uno de los tres territorios confederados en la Corona.

Ellos serían los encargados de decidir la sucesión al trono aragonés. Dispusieron para ello de un plazo de dos a tres meses para elegir rey entre los distintos candidatos, y la decisión debía adoptarse en la villa aragonesa de Caspe, proceso final que sería conocido como El Compromiso de Caspe. Esto es, La Concordia de Alcañiz fue el consenso preparativo del Compromiso de Caspe, y configuró un protocolo eficaz para nombrar rey, ya que desde la muerte de Martín I el Humano el 31 de mayo de 1410 habrían pasado casi dos años sin que se hubiera decidido una sucesión adecuada. El Compromiso de Caspe trajo finalmente la proclamación de Fernando de Antequera, Trastámara, como Rey de Aragón.