Un estudio en Teruel destierra el mito de que en los pueblos no hay soledad

Un trabajo de investigación realizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel acaba con la creencia de que en los pueblos hay menos sentimiento de soledad que en las ciudades. El estudio, basado en los resultados de una encuesta a 149 mayores que viven o pasan temporadas en 12 pequeñas localidades del entorno de la capital provincial, destaca que casi el 40% de los interrogados se siente solo y que algo más del 67% considera que residir en el medio rural aumenta las probabilidades de experimentar una sensación de abandono.

Frente al mito de que en los pueblos todos se conocen y es más fácil socializar, el análisis arroja datos preocupantes, como que algo más del 20% de la población no siempre tiene alguien con quien hablar y un 1% de ella no tiene nunca con quien conversar. Un 10,1% de los encuestados tiene pocos amigos o familiares cuando le hacen falta y un 2% no tiene a nadie. Casi el 7% de los preguntados siente que nadie les hace caso y el 3,4% siempre está triste.

Los autores del trabajo advierten, además, de que la encuesta se realizó este verano entre mayores que participaban en actividades organizadas por la Federación de Vecinos, sin que esta entidad haya podido sondear a personas que viven aisladas en su casa, pues ello requeriría contar con el apoyo de los servicios sociales. De haberlo hecho, probablemente los resultados fuesen aún más inquietantes.

Camarillas, Tramacastiel, Lechago, Armillas, Cutanda, Bueña, Huesa del Común, Báguena, Perales del Alfambra, Oliete, El Castellar y Cabra de Mora, fueron los municipios en los que se llevaron a cabo las encuestas. Los más poblados son Báguena y Perales del Alfambra, con más de 300 vecinos.

El análisis, cuyas conclusiones han sido presentadas este martes, indica que un 2,7% de la población se siente siempre sola, una sensación que aumenta por las noches. Como ha subrayado la responsable del Área Social de la Federación de Vecinos, Lucía Caballero, el trabajo apunta, en líneas generales, a que las personas que viven en el pueblo expresan mayor sentimiento de soledad que aquellos que residen en la ciudad y solo acuden al medio rural de manera ocasional. Además, un 45% revela que solo en algunas ocasiones alguien les llama para salir a la calle. De los 149 interrogados, una cuarta parte viven solos.

Ante esta situación, la Federación de Vecinos propondrá a la Diputación de Teruel y a las instituciones comarcales trasladar su programa ‘Acompañando-T’ al medio rural. Con él lograron en la capital turolense que un 77,7% de usuarios que no participaban en actividades colectivas, lo hicieran. "La situación se puede revertir llevando a los pueblos actividades adaptadas a la población", destacó Celia Latorre, técnica de ‘Acompañando-T’. En la misma línea, el presidente de dicha entidad, Pepe Polo, resaltó el dato de que casi la totalidad de las personas de los municipios pequeños desean realizar más actividades.