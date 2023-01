Segundo ataque en tres días del lobo contra el ganado en Alcañiz con otras cuatro ovejas muertas

Una loba ha vuelto a atacar a un rebaño de ovejas en Alcañiz y ya ha ocasionado 12 muertes con apenas tres días de diferencia. El último se produjo el viernes por la noche y mató a cuatro animales. En total, se han producido cuatro ataques en dos años, los tres últimos con apenas un mes de diferencia; lo que preocupa enormemente a los ganaderos alcañizanos. La loba de origen ibérico ha matado en la capital bajoaragonesa a casi una veintena de ovejas y muchas más han resultado heridas.

Los APN del Bajo Aragón realizaron el sábado la recogida de los últimos cadáveres dejados por el lobo, la toma de muestras, toma de datos, levantamiento del acta y traslado a la Alfranca (Zaragoza) donde se realiza la necropsia para determinar la autoría del ataque.

Los ganaderos de Alcañiz llevan pidiendo "soluciones y no parches" a la Administración desde que en 2020 se produjo el primer ataque. Quieren que se capture a la loba y que se la lleven de la zona para que no ataque a más ovejas. Estos tres últimos ataques han generado un gran temor y preocupación entre el sector pecuario, que se siente totalmente indefenso. Los daños van más allá de las pérdidas económicas directas por los animales muertos o heridos; y se sufrirán también en los próximos meses. El ataque de un lobo ocasiona estrés en las ovejas, que pueden sufrir abortos en el caso de las embarazadas y no poder quedarse preñadas las que se encuentran en cubrición.

Mientras tanto, han tenido que asumir las pérdidas económicas en el rebaño e inversiones en protección sin ayudas que sí reciben otras zonas por parte del Gobierno de Aragón. Justo el pasado jueves después de que se confirmara el tercer ataque con nueve ovejas muertas y cuatro heridas, la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón anunció que Alcañiz será incluida en la próxima convocatoria de ayudas para hacer frente a los sobrecostes derivados de la presencia del lobo y el oso para la ganadería extensiva. Hasta la fecha solo los ganaderos de 32 entes locales de la provincia de Huesca y seis de la de Zaragoza podían acogerse a las ayudas económicas autonómicas.

El Gobierno de Aragón ha destinado 2,5 millones de euros en la línea de ayudas que intenta compensar los sobrecostes en la ganadería extensiva derivados de la convivencia con el lobo y el oso, a través de cinco convocatorias: 500.000 euros en 2018, 2019 (400.000 euros), 2020 (500.000), 2021 (550.000) y 2022 (550.000).

No obstante, en su comunicado el Departamento de Agricultura, Ganadería recordaba la necesidad de proteger a los rebaños para evitar los ataques. Las medidas de autoprotección son obligatorias para solicitar las ayudas y también son subvencionadas al 100%. En concreto, se incentiva la adquisición e instalación de vallados fijos o portátiles para el ganado; pastores eléctricos; perros de raza mastín en cualquiera de sus variantes (montaña de los pirineos, mastín del Pirineo, mastín español), puros o cruzados, incluidos los gastos asociados a la inscripción en el registro de identificación y la suscripción de seguros de responsabilidad civil para la tenencia de perros; y la compra de dispositivos de localización para el ganado (GPS).